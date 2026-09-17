Rentnerin muss für die Wohnung ihres Sohnes weiterarbeiten

Die 63-jährige ehemalige Lehrerin Deborah Anderson aus Nordirland erklärte, dass sie nach ihrer Pensionierung wieder arbeiten müsse, um die Kosten für die Einzimmerwohnung ihres Sohnes zu decken. Sie betonte, dass die jährlichen Nebenkosten für die Wohnung auf fast 4.300 Pfund gestiegen seien.

Deborah kaufte 2018 eine sichere Wohnung für ihren 37-jährigen Sohn Ross im Komplex Lisburn Square in Lisburn. Damals beliefen sich die jährlichen Servicegebühren auf etwa 1.200 Pfund.

Doch 2020 stieg dieser Betrag auf 2.800 Pfund, zuzüglich einer Versicherungsgebühr von 250 Pfund. Deborah gab an, dass sie über diese Änderungen nicht im Voraus informiert wurde. Mittlerweile zahlt sie inklusive Versicherung fast 4.300 Pfund pro Jahr.

„Wir wissen nicht einmal, wofür wir Tausende von Pfund ausgeben. Dieses Geld stammt aus unseren Rentenersparnissen. Deshalb bin ich wieder in Teilzeit arbeiten gegangen“, sagte sie gegenüber Need To Know.

Deborah berichtete, dass im November 2024 eine zusätzliche Zahlung von über 1.000 Pfund gefordert wurde, die innerhalb von 28 Tagen beglichen werden musste.

Ihrer Aussage nach ist der Anstieg im Jahr 2020 auf eine Änderung der Kostenverteilung zwischen Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen. Die Bewohner wurden jedoch nicht im Vorfeld in die Konsultationen einbezogen.

Zahlungen auch für den Parkplatz

Einer der Punkte, die Deborah am meisten verärgern, sind die Parkplatzkosten.

Sie sagte, dass der Anteil der Bewohner an den Stromkosten für den Parkplatz im Jahr 2023 von 19 auf 64,5 Prozent erhöht wurde. Obwohl die Wohnung ihres Sohnes keinen Parkplatz beinhaltet, zahlt Deborah nun jährlich über 1.000 Pfund für diesen Bereich.

Sie fügte hinzu, dass auch die Kosten für Aufzüge, Reparaturen, Reinigung, Sicherheit und die Beseitigung von Schäden in einigen Gemeinschaftsbereichen von den Bewohnern getragen werden.

Deborah wies darauf hin, dass sogar im Treppenhaus Löcher im Teppich entstanden seien, die eine Stolpergefahr darstellen.

Wohnungsverkauf wird ebenfalls erschwert

Deborah erklärte, dass der drastische Anstieg der Servicegebühren auch den Verkauf von Wohnungen im Komplex erschwere.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Wohnung verkaufen kann. Ich könnte sie mit Verlust verkaufen. Aber ich möchte das Problem auch nicht auf jemand anderen abwälzen“, sagte sie.

Sie sagte, dass einige Käufer, die von den hohen Servicegebühren erfahren hätten, vom Kauf zurückgetreten seien, während andere Eigentümer gezwungen waren, den Preis zu senken oder die Wohnung über eine Auktion zu verkaufen.

Deborah hat sich kürzlich wegen Unzufriedenheit mit dem Budget und den Reparaturarbeiten bei der Firma Ambit CRE an eine Schlichtungsstelle für Immobilienstreitigkeiten gewandt. Ambit CRE wurde um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen gebeten.