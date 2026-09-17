Journalist bringt fünf Bären aus 5.500 Meilen Entfernung in Sicherheit

Der britische Naturschützer und Fernsehlandwirt Jimmy Doherty in Südkorearettete fünf Asiatische Schwarzbären von einer Bärengalle-Farm und brachte sie 5.500 Meilen weit nach Großbritannien.

Bara, Rumi, Seybit, Yon-gi und Huimang wurden über 20 Jahre lang in rostigen Eisenkäfigen gehalten. Sie sind nun im Jimmy's Farm and Wildlife Park in der Nähe von Ipswich in der Grafschaft Suffolk untergebracht. Dies berichtete Need To Know.

Jimmy informierte am 16. September in den sozialen Medien über die Rettungsaktion. Er sagte, dass er vor sechs Monaten nach Südkorea reiste, die Bären unter den harten Bedingungen sah und versprach, sie nach Großbritannien zu bringen.

Dies ist das erste Mal, dass Asiatische Schwarzbären nach Großbritannien umgesiedelt wurden. Die von der Farm befreiten Tiere erholten sich in einer speziellen veterinärmedizinischen Einrichtung und wurden nach der Freigabe für den Transport in speziellen Containern befördert.

Welches Leben erwartet die Bären nun?

Die Bären leben in einem speziellen Waldgebiet namens „Moon Bear Islands“. Hier gibt es Bäume, Grünflächen, fließendes Wasser und Teiche, sodass sie nach vielen Jahren die Möglichkeit haben, nach Nahrung zu suchen, auf Bäume zu klettern und zu schwimmen.

Es wird berichtet, dass alle fünf Bären als Jungtiere von ihren Müttern getrennt wurden. Die Älteste unter ihnen, Bara, wurde 1998 auf die Farm gebracht und 27 Jahre lang im selben schmutzigen Eisenkäfig gehalten. Vor ihrer Rettung hatte sie kaum Wasser gesehen; im Veterinärzentrum untersuchte sie das Wasser in einer Wanne zum ersten Mal mit Neugier.

Die Geschwister Yon-gi und Rumi lebten fast 20 Jahre lang im selben Käfig. Seybit beschützte den jüngeren Huimang während der Gefangenschaft.

In Südkorea begann die Haltung von Bären auf Farmen Anfang der 1980er Jahre. Ihre Galle und Gallenblase wurden in der traditionellen Medizin verwendet. Bärengalle enthält Ursodeoxycholsäure, die zur Behandlung bestimmter Lebererkrankungen und Gallensteine eingesetzt wird, obwohl es auch synthetische Alternativen gibt.

Im Jahr 2014 wurden auf den Farmen des Landes fast 1.000 Bären gehalten. 2022 erzielten die Regierung, Landwirte und Tierschutzorganisationen eine Einigung zur Beendigung des Handels.

Ab dem 1. Januar 2026 sind die Zucht, die Haltung zu landwirtschaftlichen Zwecken und die Gewinnung von Galle von Bären offiziell verboten.

In Südkorea benötigen jedoch noch etwa 200 Bären Hilfe. Jimmy Doherty sagte, er arbeite mit lokalen Partnern daran, auch für sie ein neues Zuhause zu finden.

Die Organisationen Space for the Wild und Jimmy's Farm haben die Kampagne „Bears Behind Bars“ gestartet, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Dabei wurden durch rund 3.700 Spenden mehr als 90.000 Pfund Sterling gesammelt.

Die Bären werden zunächst von Besuchern ferngehalten, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Sobald sie sich vollständig eingelebt haben, wird die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, sie zu sehen.