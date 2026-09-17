„UFC-Vertrag!“: Dana White wählt 4 Kämpfer aus

In Las Vegas, der prestigeträchtigsten Arena der Welt des Mixed Martial Arts (MMA), fand ein weiterer historischer Abend statt. Die sechste Woche der 10. Staffel der berühmten Dana White's Contender Series (DWCS), die darauf ausgelegt ist, neue Talente für den UFC-Präsidenten zu entdecken, endete mit absoluten Rekorden und spektakulären Knockouts. Am Ende der Show bot Dana White vier Kämpfern, die im Oktagon echtes Können bewiesen hatten, den ersehnten offiziellen Vertrag für die Eliteliga an. Der hellste und aufsehenerregendste Held des Abends war der Vertreter Zentralasiens, speziell der Kirgisischen Republik, der bisher ungeschlagene Akbar Abdullayev (14-0).

Der kirgisische Knockout-Spezialist, der im Leichtgewicht in den Käfig stieg, schickte seinen brasilianischen Gegner Ednilson Santos in nur 19 Sekunden brutal auf die Bretter und zwang alle in der Halle, einschließlich Dana White, zu Standing Ovations. Darüber hinaus wurden Mayton Pereira, der einen 45-Sekunden-Knockout erzielte, Igor Cavalcanti, der seinen Gegner bereits in der 1. Runde vernichtete, sowie Luis Hernandez, der durch Submission siegte, offiziell UFC-Kämpfer. Der fünfte Sieger des Abends, Trey Ogden, erhielt trotz seines Punktsieges keinen Vertrag von White.

Wie wird sich Akbar Abdullayevs 19-Sekunden-Rekord auf das UFC-Leichtgewichtsranking auswirken, warum hat Dana White den fünften Sieger übergangen und wie viel Aufsehen kann das neu verpflichtete Quartett in der Liga erregen?

„19 und 45 Sekunden des Schreckens“: Die Knockout-Chronik der 6. DWCS-Woche

Die heftigen vorzeitigen Ergebnisse des Abends:

Akbar Abdullayev (14-0) — 19-Sekunden-Triumph: Der kirgisische Kämpfer startete mit dem Gongschlag einen aggressiven Angriff und schickte Ednilson Santos in nur 19 Sekunden auf die Matte, womit er den schnellsten Knockout des Abends erzielte;

Mayton Pereira (9-3) — 45-Sekunden-„Volltreffer“: Pereira besiegte Zivan Hunt im Weltergewicht bereits in der ersten Minute vorzeitig und demonstrierte seine brutale Schlagkraft;

Igor Cavalcanti (14-2) — Sauberes TKO in Runde 1: Er besiegte Oscar Ravello im Mittelgewicht nach 1:38 Minuten der ersten Runde durch technischen Knockout und gewann die Aufmerksamkeit der Promotion-Leitung;

Luis Hernandez (8-0) — Makellose Submission: Ein weiterer unbesiegter Vertreter des Mittelgewichts zwang Hugo Guillon nach 1:01 Minuten der zweiten Runde durch einen Würgegriff zur Aufgabe;

Der Sieger ohne Vertrag: Obwohl Trey Ogden seinen Kampf gewann, entschied sich Dana White aufgrund eines langweiligen, defensiven Kampfes über die vollen 3 Runden gegen ein Vertragsangebot.

Die 4 neuen Stars mit offiziellem UFC-Vertrag

Dana Whites Auswahl und ihre Divisionen:

Akbar Abdullayev (Kirgisistan, 14-0): Gilt als unaufhaltsame, ungeschlagene Kraft im Leichtgewicht (70 kg);

Mayton Pereira (Brasilien, 9-3): Ein Kämpfer im Weltergewicht (77 kg) mit starker Schlagkraft und Knockout-Potenzial;

Igor Cavalcanti (Brasilien, 14-2): Ein weiterer schwer schlagender Allrounder, der nun zur Elite des Mittelgewichts (84 kg) gehört;

Luis Hernandez (USA, 8-0): Ein ungeschlagener Grappling-Meister des Mittelgewichts, der am Boden extrem stark ist.

Zentralasiatische MMA-Schule: Eine neue Ära durch Abdullayev

Die strategische Bedeutung dieses Sieges für den Sport unserer Region:

Unbesiegter Rekord (14-0): Dass Abdullayev alle 14 Kämpfe seiner Profikarriere gewonnen hat, zeigt, dass er ein Top-Anwärter für die Promotion ist;

Dana Whites persönliche Anerkennung: Der UFC-Chef liebt es, Sportler, die solch schnelle und spektakuläre Finishes erzielen, sofort auf großen Cards einzusetzen;

Der Test in der starken Division: Das Leichtgewicht ist die wettbewerbsintensivste und starbesetzte Klasse der UFC; Abdullayevs Weg in die Top 10 wird ein großes Ereignis für die Fans unserer Region sein.

Dieser 19-Sekunden-Knockout in der Arena der Dana White's Contender Series und die neu unterzeichneten Verträge haben erneut bewiesen, dass die zentralasiatische Kampfsportschule auf der größten Bühne der Welt ihresgleichen sucht.

Glauben Sie, dass Akbar Abdullayev, der den schrecklichen 19-Sekunden-Knockout erzielte, bald ein Hauptanwärter auf den Meisterschaftsgürtel im heißen UFC-Leichtgewicht werden kann? Ist es die richtige Entscheidung von Dana White, dem Kämpfer, der nach Punkten gewann, keinen Vertrag zu geben und nur diejenigen auszuwählen, die vorzeitig gewannen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den freudigen historischen Erfolg in der MMA-Welt unserer Region mit allen Kampfsportfans und Ihren Freunden!