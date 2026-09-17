Warum schläft dieses Tigerbaby 20 Stunden am Tag? Der Schlaf eines weißen Tigerbabys erobert das Internet

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Warum schläft dieses Tigerbaby 20 Stunden am Tag? Der Schlaf eines weißen Tigerbabys erobert das Internet

Der unschuldige Schlaf eines weißen Tigerbabys, der von einer Kamera eingefangen wurde, ist zu einem echten Hingucker in den sozialen Medien geworden. Das kleine Raubtier, das mit geschlossenen Augen völlig entspannt schläft, wirkt so friedlich, dass man beim Zuschauen unwillkürlich lächeln muss.

Tatsächlich ist ein solch langer Schlaf bei weißen Tigerbabys völlig normal. In der ersten Lebensphase verbringen sie, wie andere Katzenbabys auch, den Großteil des Tages mit Ausruhen.

Weiße Tigerbabys können etwa 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen.

Warum brauchen sie so viel Schlaf?

In dieser Zeit wächst und entwickelt sich der Körper des Kleinen aktiv. Daher ist Schlaf ein wesentlicher Bestandteil seines Entwicklungsprozesses. Die friedlichste „Jagd“ ist der süße Schlaf.

Das Tigerbaby auf dem Bild ist noch nicht damit beschäftigt, zu jagen oder die Umgebung zu beobachten. Seine derzeit wichtigste „Aufgabe“ ist es, zu schlafen, sich auszuruhen und zu wachsen.

Deshalb ist dieser Moment, der von der Kamera festgehalten wurde, nicht nur niedlich, sondern auch ein Einblick in den natürlichen Entwicklungsprozess des kleinen Tigers.

Weißer TigerWildtiereTierweltNaturRaubkatzen
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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