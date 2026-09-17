Barcelona unter Hansi Flick startet mit Rekordergebnissen in die Saison

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Barcelona unter Hansi Flick startet mit Rekordergebnissen in die Saison

Unter der Leitung von Hansi Flick hat der FC Barcelona einen glänzenden Saisonstart hingelegt, die besten Ergebnisse der Vereinsgeschichte erzielt und sein offensives Potenzial voll entfaltet. Der deutliche 7:2-Sieg gegen Racing Santander bestätigte erneut die Dominanz der Katalanen in dieser Saison und markiert den Beginn einer neuen Ära für das Team. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ESPN hat Barcelona unter dem deutschen Trainer einen absoluten Rekord aufgestellt, indem das Team alle sieben Pflichtspiele in La Liga und der Champions League gewonnen hat. Zuvor war der Verein in seiner Geschichte nie besser als mit sechs Siegen in Folge in eine Saison gestartet. Dieses Ergebnis wurde bereits in den Spielzeiten 1929–1930, 1960–1961 und 2018–2019 erzielt.

Torregen und Offensivfußball

Der katalanische Klub kombiniert souveräne Leistungen in der heimischen Liga erfolgreich mit hohen Siegen auf internationaler Bühne. So wurden gegen Feyenoord fünf Tore ohne Gegentreffer erzielt, während gegen Racing Santander gleich sieben Treffer fielen. Damit erreichte die Mannschaft in den ersten sieben Spielen insgesamt 33 Tore.

Wie ESPN berichtet, ist dies das erste Mal in der Geschichte von Barcelona, dass in den ersten sieben Saisonspielen mehr als 30 Tore erzielt wurden. Hansi Flicks Team versucht, den Gegner von Beginn an unter Druck zu setzen und die Spiele frühzeitig zu entscheiden. Rayo Vallecano ist der einzige Gegner, der in den sieben absolvierten Partien gegen das Team in Führung gehen konnte.

Die Rekorde von Raphinha und Lionel Messi

In der Rolle der „falschen Neun“ unter Hansi Flicks Taktik ist Raphinha zur wichtigsten Offensivwaffe des Teams geworden. Der Brasilianer, der gegen Racing Santander einen Hattrick erzielte, kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits auf 11 Tore.

Diese Produktivität reiht den 29-jährigen Flügelspieler in die Riege der Vereinslegenden ein. ESPN merkt an, dass Raphinha der erste Spieler seit Lionel Messi (in der Saison 2017–2018) ist, der in den ersten sechs La-Liga-Spielen neun Tore erzielt hat. Zudem führt er im Rennen um die Pichichi-Trophäe mit zwei Toren Vorsprung vor Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé.

Blickt man auf die letzten 60 Jahre zurück, so gelang es nur Lionel Messi und Ronaldo Nazário, in den ersten sieben Saisonspielen für Barcelona mindestens neun Tore zu erzielen. Raphinha trägt mit seinen Toren und wichtigen Vorlagen, wie etwa im Spiel gegen Levante, maßgeblich zu den Erfolgen der Mannschaft bei.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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