iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra Kameravergleich

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iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra Kameravergleich

Die Möglichkeiten des iPhone 18 Pro Max und des Samsung Galaxy S26 Ultra, den wichtigsten Flaggschiffen auf dem Smartphone-Markt, wurden miteinander verglichen. Ein umfassender Vergleich, der von der bekannten Publikation ixbt.com und dem Tech-Blogger SuperSaf veröffentlicht wurde, zeigt deutlich die Stärken und Schwächen beider Geräte bei der Foto- und Videoaufnahme. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieser Vergleich, der die Aufmerksamkeit von Experten und Nutzern auf sich gezogen hat, ist wichtig, um die Richtung der modernen mobilen Fotografie zu bewerten. Da beide Marken modernste Technologien und AI-Funktionen in ihre Geräte integriert haben, wurden deutliche Unterschiede in den Endergebnissen erwartet.

Hauptunterschiede bei der Fotografie

Den Testergebnissen zufolge gibt es keinen eindeutigen Gesamtsieger. Beide Smartphones konnten unter bestimmten Bedingungen ihre besten Eigenschaften unter Beweis stellen. Insbesondere das Apple-Flaggschiff überzeugte durch qualitativ hochwertige Aufnahmen in dunklen Umgebungen und bei schlechten Lichtverhältnissen.

Laut ixbt.com zeichnete sich das iPhone 18 Pro Max zudem durch eine natürlichere Farbpalette, hochwertige Porträtaufnahmen und einen erweiterten Dynamikumfang bei Videoaufnahmen aus. Dies ist ein wichtiger Faktor für Nutzer, die Wert auf natürliche Bilder im Alltag legen.

Optische Möglichkeiten und Fernaufnahmen

Andererseits konnte das Samsung Galaxy S26 Ultra seine technischen Fähigkeiten in anderen Bereichen unter Beweis stellen. Insbesondere zeigte das Gerät ein hohes Maß an Detailtreue bei Aufnahmen mit der Ultraweitwinkelkamera und bei Makroaufnahmen.

Darüber hinaus dominierte das Galaxy S26 Ultra bei der Zoom-Funktion mit bis zu 100-facher Vergrößerung. Dies ist ein großer Vorteil für Nutzer, die gerne weit entfernte Objekte fotografieren.

Auch in den Nutzerdiskussionen gingen die Meinungen auseinander. Eine Gruppe von Nutzern lobte die ausgewogenen Hauttöne und Umgebungsfarben von Apple, während andere anmerkten, dass die Samsung-Fotos etwas grauer und blasser wirkten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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