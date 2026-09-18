Lionel Messi gerät auf dem Platz in Streit mit MLS-Commissioner

Nachdem er mit Inter Miami einen weiteren Titel gewonnen hatte, stand Lionel Messi im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion auf dem Spielfeld. Laut Goal.com war der argentinische Star nach dem Finale des Campeones Cup in einen unerwarteten und ernsten Wortwechsel mit dem Commissioner der Major League Soccer (MLS), Don Garber, verwickelt. Dies berichtet Goal.com. bericht.

Der Vorfall ereignete sich direkt auf dem Rasen nach dem Sieg des Teams gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul. In der Partie besiegte Inter Miami den Gegner mit 2:0 und sicherte sich damit eine weitere prestigeträchtige Trophäe.

Jubiläumstor und unerwarteter Streit

Dieses Spiel war auch für die persönliche Karriere von Lionel Messi von Bedeutung. Der erfahrene Stürmer erzielte in dieser Begegnung sein 100. Tor für den Verein und ebnete damit den Weg für den souveränen Sieg seines Teams. Die Freude nach dem Spiel wurde jedoch durch die Auseinandersetzung mit dem Liga-Funktionär etwas getrübt.

In Videosequenzen ist zu sehen, wie der argentinische Fußballer während des Gesprächs mit Don Garber mehrfach gestikuliert, mit dem Finger auf ihn zeigt und seine Meinung sehr emotional äußert. Dies hat in der Fußballwelt und bei den Fans zu verschiedenen Spekulationen und hitzigen Diskussionen geführt.

Schweigen der Beteiligten

Der genaue Grund für den unerwarteten Streit wurde bisher nicht bekannt gegeben. Laut Goal.com lehnte die MLS-Führung eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Auch die Pressestelle von Inter Miami reagierte nicht sofort auf eine Anfrage.

Zur Information: Dieser Erfolg ist der nächste große Titel für das Team, seit Lionel Messi nach Florida gewechselt ist. Zuvor hatte der Klub 2023 den Leagues Cup, 2024 den Supporters' Shield und 2025 den MLS Cup gewonnen.

Bislang schweigen sowohl die offiziellen Stellen als auch der Spieler selbst zu diesem Vorfall. Lionel Messi und seine Teamkollegen konzentrieren sich darauf, die Gerüchte zu ignorieren und sich auf die kommenden Spiele sowie eine konstante Leistung in der Saison zu fokussieren.