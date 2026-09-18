Das Geheimnis hinter dem viralen Video aus dem Bernabéu: Lamine Yamal überrascht die Welt mit seiner unerwarteten Antwort

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Das Geheimnis hinter dem viralen Video aus dem Bernabéu: Lamine Yamal überrascht die Welt mit seiner unerwarteten Antwort

Ein weiteres Mal steht Rassismus im spanischen Fußball im Fokus, doch diesmal nicht durch hitzige Statements oder Klagen, wie man es erwarten würde! Das 19-jährige Wunderkind desFC Barcelona, Lamine Yamal, hat in einer Sendung von Movistar Plus erstmals offen darüber gesprochen, wie er mit offener und versteckter Diskriminierung umgeht. Die stoische Philosophie des jungen Stars, der während des Clásicos im Santiago Bernabéu zum Ziel von Fan-Hass wurde, versetzt nicht nur spanische Fans, sondern die gesamte Fußballwelt in Staunen. Warum kann ihn der Druck der Tribünen nicht brechen?

Beleidigungen im Bernabéu und eine kühle Reaktion

Während des Clásicos am 26. Oktober 2024 in Madrid wurden Yamal und Raphinha von den Tribünen mit verschiedenen beleidigenden Worten bedacht:

  • Versteckter und offener Rassismus: Yamal erklärte, dass er im Leben schon tausendfach mit solchen Blicken und Kommentaren konfrontiert wurde und die Leute dies oft unbewusst tun;

  • Gelassenheit in der Reaktion: Das gleichgültige und ruhige Lächeln auf dem Gesicht des Spielers im Moment der Beleidigung hat viele überrascht;

  • Herkunft und Erziehung: Der junge Flügelstürmer betonte, dass solche negativen Verhaltensweisen in seinem Umfeld niemals als normal akzeptiert wurden.

„Ich habe doch keine andere Hautfarbe!“

„Letztendlich berührt mich das Wort eines Menschen, der mich als ‚Schwarz‘ bezeichnet, nicht — ich bin nun mal schwarz, nicht von einer anderen Farbe. Es ist falsch, aber wenn Tausende Menschen Eintritt bezahlen, um mein Spiel zu sehen, werde ich mich nicht über eine einzige Person ärgern, die mich respektlos behandelt“, betonte Yamal.

Trotz seines jungen Alters entzieht der Spieler den gegnerischen Tribünen durch das Ignorieren solcher Provokationen ihre wichtigste Waffe.

Lamine Yamals Haltung gegen Rassismus

Frage / Situation

Lamine Yamals persönliche Sichtweise

Häufigkeit im Leben

Tausendfach offen und indirekt erlebt

Auswirkung der Beleidigungen

Stört ihn persönlich nicht, beeinträchtigt seine Psyche nicht

Situation im Bernabéu

Zieht es vor, die diskriminierenden Kommentare der Fans zu ignorieren

Grundprinzip

Wenn Tausende Fans applaudieren, verschwendet man keine Nerven an eine einzelne respektlose Person

Glauben Sie, dass Lamine Yamals stoische und gleichgültige Haltung effektiver ist als die Methode von Vinícius Júnior, der ständig kämpft und für Aufsehen sorgt? Ist Ignoranz die größte Strafe für Rassisten?

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Lamine YamalFC BarcelonaSantiago BernabéuClásico 2024Rassismus
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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