Der chinesische Smartphone-Markt erlebt drastische Veränderungen, wobei Huawei seine Position deutlich gestärkt hat und seine Konkurrenten fast um das Doppelte übertrifft. Laut Daten von CNMO ist der Absatz von Geräten im Land Anfang September zwar um fast zehn Prozent gesunken, doch die Marke dominiert weiterhin den Markt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Analysedaten zeigen, dass Huawei vom 7. bis 13. September mit einem Marktanteil von 27 Prozent der absolute Spitzenreiter auf dem chinesischen Markt war. Xiaomi belegte mit 14,2 Prozent den zweiten Platz, während Vivo und Oppo mit jeweils 14 Prozent den dritten Platz teilten. Die Marke Honor kam auf 13,2 Prozent.

Neue Marktkräfte und der Einfluss von Produktvorstellungen

Dieser Erfolg ist kein Zufall und steht in direktem Zusammenhang mit den jüngsten großen Produktvorstellungen des Unternehmens. Insbesondere präsentierte Huawei der Öffentlichkeit das weltweit zweite dreifach faltbare Mate XT 2 Smartphone. Dies weckte ein hohes Verbraucherinteresse und wirkte sich positiv auf das Verkaufsvolumen aus.

Zudem stellte das Unternehmen in diesem Zeitraum das Betriebssystem HarmonyOS 7 sowie die neue Kirin 9050 Pro CPU-Plattform vor. Der Hersteller betont, dass nicht nur das faltbare Gerät die Marktaktivität sicherte, sondern auch andere beliebte Serien wie das Mate 80, Pura 90 und nova 16.

Apples Position und der vorübergehende Rückgang

Apple , normalerweise unter den Marktführern, verzeichnete in der analysierten Woche nur 12,7 Prozent und fiel auf den sechsten Platz zurück. Experten betrachten dies jedoch als vorübergehendes Phänomen, da es auf spezifische kalendarische Gründe zurückzuführen ist.

Es stellte sich heraus, dass die offizielle Vorstellung des iPhone 18 Pro für den 10. September geplant war, der Verkauf jedoch erst am 18. September begann. Daher befanden sich die Kunden in China zwischen dem 7. und 13. September im Wartemodus auf das neue Flaggschiff, und die Verkäufe wurden hauptsächlich durch Geräte der vorherigen Generation aufrechterhalten.