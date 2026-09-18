Karolina Olgin, die scheidende Präsidentin des spanischen Zweitligisten Eldense, hat eine besondere Bitte an Lionel Messi gerichtet, der der neue Eigentümer des Vereins geworden ist. Laut Goal.com bestätigte die kolumbianische Funktionärin offiziell ihren Rücktritt, nachdem sie die Kontrolle über den Verein an den berühmtesten Fußballer der Welt übergeben hatte, und bat den legendären argentinischen Star, die 105-jährige Geschichte des Teams zu würdigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Amtszeit von Karolina Olgin im Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat ist zu Ende gegangen. Seit sie im Oktober 2025 Anteile von Pascual Perez erwarb, hat sie maßgeblich zum Aufstieg der Männermannschaft in Richtung La Liga beigetragen. Unter ihrer Führung wurden auch die Frauenmannschaft und die Vereinsakademie weiterentwickelt.

Historische Nachfolge und neue Hoffnungen

In einer offiziellen Abschiedserklärung des Vereins betonte Olgin, dass sie stolz darauf sei, die Kontrolle an Lionel Messi zu übergeben. "Es ist für mich eine große Ehre, ihm die Zügel des Vereins zu überlassen, und ich bin beruhigt, ihn in den sichersten Händen zu wissen", sagte sie.

Gleichzeitig richtete die ehemalige Präsidentin eine besondere Bitte an den neuen Eigentümer: "Passen Sie auf ihn auf, respektieren Sie, was er für seine Leute bedeutet, und bringen Sie vor allem große Träume in die Stadt Elda." Sie rief die Fans zudem dazu auf, die neue Führung vom ersten Tag an herzlich willkommen zu heißen.

Schwierige Entscheidungen und Zukunftsaussichten

Olgins Präsidentschaft war geprägt von komplexen und umstrittenen operativen Schritten zur Sicherung der finanziellen Stabilität des Vereins. Rückblickend räumte sie ein, schwierige, komplexe und oft unpopuläre Entscheidungen getroffen zu haben.

Nachdem sie die Leitung jedoch an eine lebende Legende des Weltfußballs übergeben hat, äußerte sie ihre feste Überzeugung, dass die Zukunft außergewöhnlich sein wird. Ihrer Meinung nach erwartet das Team nach den Schwierigkeiten der Vergangenheit eine viel glänzendere Ära.

Aufgaben auf dem Spielfeld

Mit Beginn des neuen Kapitels unter dem neuen Eigentümer muss sich Eldense nun direkt auf die Ergebnisse auf dem Platz konzentrieren. Das Team liegt derzeit nach den ersten fünf Spieltagen in der Segunda Division mit nur fünf Punkten auf dem 16. Platz.

Vor dem Team steht am Wochenende ein wichtiges Heimspiel gegen Eibar. Ein Sieg in diesem Heimspiel ist für die Mannschaft von entscheidender Bedeutung, um sich aus der Gefahrenzone zu entfernen und die Situation zu verbessern.