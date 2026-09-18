Erstes Ryzen AI Max+ PRO 495 Notebook der Welt abgelichtet

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Erstes Ryzen AI Max+ PRO 495 Notebook der Welt abgelichtet

Experten von StorageReview haben die ersten Bilder des weltweit ersten HP ZBook Ultra G3a 16 Notebooks veröffentlicht, das auf dem neuen AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 Prozessor basiert. Dieses leistungsstarke Gerät richtet sich an Profis, die mit KI und rechenintensiven Aufgaben arbeiten; die Markteinführung wird für Oktober dieses Jahres erwartet. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com sind zwar noch keine vollständigen Testergebnisse verfügbar, doch erste Details zum internen Aufbau und den technischen Möglichkeiten des Geräts sind bereits bekannt. Insbesondere das Notebook besticht durch seine rekordverdächtigen 192 GB RAM.

Speicherkapazitäten und Architektur

Wie auf den veröffentlichten Bildern zu sehen ist, sind die RAM-Chips direkt um den Prozessor herum platziert, was eine spätere Erweiterung ausschließt. Die Kapazität von 192 GB stellt jedoch das absolute Maximum für diese Art neuer Prozessoren dar.

Zur Information: Frühere Prozessoren der Ryzen AI 300-Serie hatten ein Limit von 128 GB bei der Speicherunterstützung. Die neue Generation hat nicht nur die Gesamtkapazität erhöht, sondern ermöglichte es auch, den für GPU-Anforderungen reservierten Speicher von bisher 96 GB auf 160 GB zu steigern.

Kühlsystem und Leistungswerte

Die Ingenieure von HP haben das Power-Limit (TDP) des Prozessors für dieses Modell auf 100 W angehoben. Dies liegt deutlich über den üblichen Werten für mobile Computer und sorgt für eine hohe Performance.

Aufgrund der gesteigerten Leistung und der hohen Wärmeentwicklung verfügt das Notebook über zwei große Lüfter sowie eine spezielle Wärmeableitplatte, die den Prozessor und die Speicherchips vollständig abdeckt. Zudem ist das Gerät mit einem 96 Wh Akku ausgestattet.

Der Preis des neuen Geräts wurde noch nicht bekannt gegeben, aber der erweiterte RAM und das erhöhte Power-Limit dürften einen wichtigen Schritt bei der lokalen Verarbeitung von KI-Modellen darstellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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