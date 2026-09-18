iPhone 18 Pro Verkaufsstart: Warteschlangen und Engpässe

·7·Technologie
iPhone 18 Pro Verkaufsstart: Warteschlangen und Engpässe

Der lang ersehnte Tag für Apple-Fans weltweit ist gekommen: Das Unternehmen hat offiziell den Verkauf der neuen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Smartphones in der ersten Länderwelle gestartet. Traditionell ist die Einführung der neuen Gerätegeneration von riesigen Warteschlangen und hoher Nachfrage geprägt. Laut ixbt.com begannen die Kunden bereits am frühen Morgen, sich vor den Apple Store-Theken zu versammeln. Dies berichtet die Nachricht.

Ordnung und Einschränkungen vor den Geschäften

Um den Verkaufsprozess zu regulieren, installierte das Apple-Personal spezielle Absperrungen, um den Kundenstrom zu lenken. Die Bedingungen für den persönlichen Kauf eines Smartphones im Geschäft sind heute jedoch streng festgelegt. Demnach können nur Nutzer, die das Gerät vorbestellt und reserviert haben, es erhalten; Besucher ohne Reservierung werden nicht bedient.

Experten betonen, dass das derart starke Interesse an den neuen Flaggschiffen dazu führte, dass die Bestände in kürzester Zeit erschöpft waren. Insbesondere in den Apple Stores in Zhengzhou, einem der größten Produktionszentren Chinas, waren alle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modelle bereits in den ersten Stunden komplett ausverkauft.

Online-Bestellungen und Lieferzeiten

Wenn Kunden in den Geschäften nicht fündig werden, sind sie gezwungen, über den Online-Shop zu bestellen. Nutzer, die über die offizielle Website bestellen, sehen sich jedoch mit Lieferterminen im Oktober konfrontiert, was zeigt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt.

Gleichzeitig verbreiteten sich Berichte, dass die neuen Flaggschiffe bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart auf einigen Schwarzmärkten aufgetaucht sind. Auf dem russischen Markt beispielsweise wurden iPhone 18 Pro Max Modelle bereits vor dem offiziellen Start an bekannten Verkaufsstellen angeboten, wobei die Preise Berichten zufolge bis zu 900.000 Rubel erreichten.

Man sollte auch bedenken, dass Nutzer in Russland bei der Verwendung der neuen iPhone 18 Pro Smartphones mit einer Reihe von Einschränkungen konfrontiert sind. Laut ixbt.com wurde bekannt, dass Besitzer in diesem Land mindestens 18 Funktionen und Dienste auf dem Gerät nicht nutzen können, was für lokale Käufer zusätzliche Unannehmlichkeiten bedeutet.

AppleiPhone 18 ProTechnologieSmartphoneNachrichten
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra KameravergleichiPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra KameravergleichHeute, 10:53Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf MilitärmesseUsbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf MilitärmesseHeute, 07:18Indiens bargeldlose Revolution: Ein Bericht aus dem Zentrum von 1 Milliarde Transaktionen pro TagIndiens bargeldlose Revolution: Ein Bericht aus dem Zentrum von 1 Milliarde Transaktionen pro TagHeute, 03:59NASA setzt auf Starliner-Raumschiff, da SpaceX seine Arbeiten beendetNASA setzt auf Starliner-Raumschiff, da SpaceX seine Arbeiten beendetHeute, 03:50China führt neue nationale Standards für Fernsehgeräte einChina führt neue nationale Standards für Fernsehgeräte einHeute, 01:53Xiaomi kündigt Zeitplan für HyperOS 4-Update anXiaomi kündigt Zeitplan für HyperOS 4-Update anGestern, 22:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt