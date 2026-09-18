iPhone 18 Pro Verkaufsstart: Warteschlangen und Engpässe

Der lang ersehnte Tag für Apple-Fans weltweit ist gekommen: Das Unternehmen hat offiziell den Verkauf der neuen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Smartphones in der ersten Länderwelle gestartet. Traditionell ist die Einführung der neuen Gerätegeneration von riesigen Warteschlangen und hoher Nachfrage geprägt. Laut ixbt.com begannen die Kunden bereits am frühen Morgen, sich vor den Apple Store-Theken zu versammeln. Dies berichtet die Nachricht.

Ordnung und Einschränkungen vor den Geschäften

Um den Verkaufsprozess zu regulieren, installierte das Apple-Personal spezielle Absperrungen, um den Kundenstrom zu lenken. Die Bedingungen für den persönlichen Kauf eines Smartphones im Geschäft sind heute jedoch streng festgelegt. Demnach können nur Nutzer, die das Gerät vorbestellt und reserviert haben, es erhalten; Besucher ohne Reservierung werden nicht bedient.

Experten betonen, dass das derart starke Interesse an den neuen Flaggschiffen dazu führte, dass die Bestände in kürzester Zeit erschöpft waren. Insbesondere in den Apple Stores in Zhengzhou, einem der größten Produktionszentren Chinas, waren alle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modelle bereits in den ersten Stunden komplett ausverkauft.

Online-Bestellungen und Lieferzeiten

Wenn Kunden in den Geschäften nicht fündig werden, sind sie gezwungen, über den Online-Shop zu bestellen. Nutzer, die über die offizielle Website bestellen, sehen sich jedoch mit Lieferterminen im Oktober konfrontiert, was zeigt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt.

Gleichzeitig verbreiteten sich Berichte, dass die neuen Flaggschiffe bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart auf einigen Schwarzmärkten aufgetaucht sind. Auf dem russischen Markt beispielsweise wurden iPhone 18 Pro Max Modelle bereits vor dem offiziellen Start an bekannten Verkaufsstellen angeboten, wobei die Preise Berichten zufolge bis zu 900.000 Rubel erreichten.

Man sollte auch bedenken, dass Nutzer in Russland bei der Verwendung der neuen iPhone 18 Pro Smartphones mit einer Reihe von Einschränkungen konfrontiert sind. Laut ixbt.com wurde bekannt, dass Besitzer in diesem Land mindestens 18 Funktionen und Dienste auf dem Gerät nicht nutzen können, was für lokale Käufer zusätzliche Unannehmlichkeiten bedeutet.