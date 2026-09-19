Werden Milliardäre arm? 590 Reiche aus der Forbes-Liste verbannt

Auf der globalen Finanzkarte hat sich eine unglaubliche historische Wende vollzogen! Das neue Forbes-Ranking der 400 reichsten Amerikaner hat alle schockiert: Ganze 590 Magnaten, deren Vermögen in die Milliarden geht, schafften es nicht in die Elite-Liste, da sie für heutige Standards schlichtweg „zu arm“ sind.

Während die 20 reichsten Amerikaner 50 Prozent des gesamten Forbes-Vermögens kontrollieren, hat Elon Musk ein Ergebnis erzielt, das die Wirtschaft ganzer Nationen in den Schatten stellt. Wie konnte Musks Vermögen auf fast eine Billion Dollar anwachsen und warum bezeichnen Nobelpreisträger dies als eine schreckliche Bedrohung für die Demokratie?

4,4 Milliarden Dollar reichten nicht aus: Das neue Elite-Kriterium

Laut dem Radiosender RFM und USA Today ist die Kluft zwischen den Milliardären so groß wie nie zuvor in der Geschichte:

„Arme“ Milliardäre: 590 amerikanische Milliardäre passten nicht in die Liste der 400 reichsten Personen;

Eintrittskarte: Um in das Ranking aufgenommen zu werden, muss das Vermögen mindestens 4,4 Milliarden Dollar betragen (dieses Jahr kamen 34 neue Gesichter hinzu);

Top-20-Monopol: Die 20 reichsten Bürger der USA besitzen allein die Hälfte (50 %) des gesamten Kapitals dieser prestigeträchtigen Liste.

Elon Musks Billionen-Festung

„Elon Musk belegt zum fünften Mal in Folge den ersten Platz in dieser Liste. Nach dem beeindruckenden Börsengang von SpaceX wurde das Nettovermögen der Eigentümer von Tesla und SpaceX auf etwa 900 Milliarden Dollar geschätzt. Das entspricht dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt der Schweiz! Newsweek schätzt, dass Musk der erste Billionär der Welt geworden ist und sein Vermögen doppelt so hoch ist wie das des legendären John D. Rockefeller.“

Professor David Lee Williams betont, dass Musks Vermögen 3 Prozent des gesamten US-BIP ausmacht – das ist 5 Millionen Mal mehr als das Durchschnittsvermögen einer normalen amerikanischen Familie. Wenn man diese Billion Dollar in bar stapeln würde, wäre der Turm über 1000 Kilometer hoch!

Top-10 Milliardäre: Wer besitzt wie viel?

Platz Milliardär Tätigkeitsbereich / Hauptvermögenswerte Vermögen (in Mrd. $) 1 Elon Musk Tesla, SpaceX, xAI ~900 Mrd. $ (Billionär) 2 Jeff Bezos Amazon, Blue Origin 378 Mrd. $ 3 Larry Page Google / Alphabet 278 Mrd. $ 4 Michael Dell Dell Technologies 263 Mrd. $ 5 Sergey Brin Google / Alphabet 256 Mrd. $ 6 Mark Zuckerberg Meta 212 Mrd. $ 7 Larry Ellison Oracle 204 Mrd. $ 8 Jensen Huang Nvidia 199 Mrd. $ 9 Steve Ballmer Ehemaliger Microsoft-Chef 156 Mrd. $ 10 Warren Buffett Berkshire Hathaway 144 Mrd. $

„Neue Oligarchie und der Untergang der Demokratie“: Ökonomen warnen

Die Konzentration einer solchen Macht in den Händen weniger Personen löst in wissenschaftlichen Kreisen große Besorgnis aus:

„Noch nie zuvor hatten Milliardäre in den USA so viel Geld und Macht, und ihr Einfluss auf die Medien hat ein beispielloses Niveau erreicht. Dieser enorme Reichtum und Einfluss stellen eine ernsthafte Bedrohung für die offene Demokratie dar“, warnt Nobelpreisträger Professor Paul Krugman.

Amerika, das einst als Land der „gleichen Chancen für alle“ galt, entwickelt sich zunehmend zu einem neuen oligarchischen System, das von einigen wenigen Superreichen beherrscht wird.

Glauben Sie, dass es für die Welt gefährlich ist, wenn eine einzige Person mehr Vermögen besitzt als das Budget eines Staates wie der Schweiz? Sollten strengere Vermögenssteuern für Milliardäre eingeführt werden?

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