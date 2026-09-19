Anthropic eröffnet ein KI-gestütztes biologisches Labor

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich KI, hat bestätigt, dass es über ein spezielles Labor für die Durchführung physischer biologischer Experimente verfügt. Dieser Schritt gilt als wichtiger Meilenstein, um KI-Fähigkeiten über die digitale Welt hinaus zur Lösung realer medizinischer und biologischer Probleme einzusetzen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

In einem Interview mit Reuters betonte Eric Kauderer-Abrams, Leiter der Life-Sciences-Abteilung bei Anthropic, dass für die Forschung im Bereich Biologie die abschließenden Tests dennoch in einer realen Laborumgebung durchgeführt werden müssen. Ihm zufolge hat das Unternehmen bereits praktische Arbeiten in diesem Bereich aufgenommen und das Labor arbeitet wie ein typisches Biotechnologiezentrum.

Forschungs- und Kooperationsbereiche

Laut ixbt.com hat Anthropic im April dieses Jahres das im Stealth-Modus arbeitende Biotech-Startup Coefficient Bio übernommen, um seine Kapazitäten in diesem Bereich zu erweitern. Derzeit arbeitet das Labor neben internen Forschungen auch eng mit externen Partnern zusammen. Das Unternehmen möchte jedoch nicht offenlegen, an welchen Projekten das Labor derzeit genau arbeitet.

Insbesondere ist dieses Labor bisher nicht auf die Wirkstoffforschung (drug discovery) spezialisiert. Anthropic versucht, den Eindruck zu vermeiden, mit der Pharmaindustrie zu konkurrieren, da das Unternehmen viele große Kunden und Partner in diesem Sektor hat. So wurde beispielsweise kürzlich ein Vertrag mit Novo Nordisk zur gemeinsamen Erforschung von Medikamenten bekannt gegeben.

Sicherheit und Kritik

Gleichzeitig sah sich Anthropic bereits früher mit Einwänden konfrontiert, weil es Produkte anbot, die mit denen seiner Kunden konkurrieren könnten. Aus diesem Grund startete das Unternehmen diese Woche das Life Sciences Verification Program. Dieses Programm bietet qualifizierten Bio-Forschern Zugang zu den leistungsfähigsten Modellen des Unternehmens.

Sicherheitsfragen bleiben jedoch in der Technologiewelt aktuell. Der kürzliche Rücktritt des Anthropic-Forschers Jacob Jackson löste in der Öffentlichkeit hitzige Diskussionen aus. Er warnte, dass die Entwickler von KI fest daran glauben, dass sie bis Ende des Jahrzehnts die gesamte Menschheit auslöschen könnte.

Widersprüchliche Ansichten in der Branche

Der Leiter der eigenen Sicherheitsabteilung des Unternehmens schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass KI der Menschheit im nächsten Jahrzehnt Schaden zufügt, auf über 10 Prozent. Vor diesem Hintergrund rief Anthropic-CEO Dario Amodei am Wochenende Branchenvertreter dazu auf, das Arbeitstempo zu drosseln und sich selbst zu regulieren. Er bezeichnete Bioterrorismus als eines der größten Risiken von KI.

Vor dem Hintergrund solch ernster Warnungen blieb die Eröffnung eines biologischen Labors durch das Unternehmen in San Francisco in der Tech-Welt nicht unbemerkt. Der bekannte Investor und Gründer von Programmier-Startups Chamath Palihapitiya kommentierte die Situation ironisch im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) und deutete an, dass solche Initiativen einen alarmierenden Charakter annehmen.