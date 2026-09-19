Europa vor neuer Bedrohung durch Russland gewarnt

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Europa vor neuer Bedrohung durch Russland gewarnt

In Europa haben die Sicherheitsdebatten rund um den Russland-Ukraine-Krieg erneut an Intensität gewonnen. Einerseits bewerten einige europäische Politiker die Politik gegenüber Moskau neu. Andererseits warnte der polnische Premierminister Donald Tusk unter Berufung auf Geheimdienstinformationen vor möglichen hybriden Angriffen auf Staaten, die die Ukraine unterstützen.

Diese Äußerungen fielen vor dem Hintergrund von Debatten darüber, dass der Herbst und Winter im Russland-Ukraine-Krieg noch kritischer verlaufen könnten.

1. Finnischer Politiker bewertet Russlands Handeln anders

Der finnische Politiker Armando Mema bewertete in sozialen Netzwerken die Aktionen Russlands im Ukraine-Krieg aus seiner eigenen Perspektive.

Seiner Meinung nach werden einige Handlungen Moskaus in Europa zwar als Schwäche interpretiert, könnten jedoch im Gegenteil als Zeichen von Stärke und Geduld gewertet werden.

Mema betonte, dass Russland sich bei der Entscheidungsfindung zurückhalte und vorsichtig agiere, um radikale Schritte zu vermeiden.

Gleichzeitig sollten seine scharfen Aussagen zu den militärischen Kapazitäten Russlands und dessen Haltung gegenüber anderen Staaten als persönliche politische Position betrachtet werden.

2. Polnischer Premierminister: Spätherbst und Winter könnten entscheidende Phase sein

Am 17. September hielt der polnische Premierminister Donald Tusk im Sejm eine Rede zur nationalen Sicherheit.

Er betonte, dass Geheimdienstinformationen zufolge der Spätherbst und der Winter eine der bisher wichtigsten Phasen im Russland-Ukraine-Krieg sein könnten. Tusk nannte ein Szenario für die kommenden Monate als wahrscheinlichste Variante, merkte jedoch an, dass dies nicht das einzige mögliche Ergebnis sei.

Der polnische Regierungschef äußerte Besorgnis darüber, dass Russlandseine Angriffe in der Ukraine verstärken könnte.

3. Tusk sprach über mögliche hybride Angriffe auf NATO-Staaten

Eines der meistdiskutierten Themen in Tusks Rede im Sejm war die Geheimdienstbewertung über mögliche Drohnen- und Raketenangriffe auf Staaten, die die Ukraine unterstützen.

Er erklärte, dass Geheimdienste unter den Plänen Russlands auch hybride Angriffe auf Unterstützer der Ukraine, einschließlich Polen, in Betracht ziehen. Tusk erwähnte auch die Möglichkeit, dass solche Vorfälle als „zufällig“ dargestellt werden könnten.

Wichtiger Aspekt: Dies ist eine auf polnischen Geheimdienstinformationen basierende Gefahrenbewertungund keine Nachricht über einen bereits bestätigten Angriff durch Russland.

4. Neue Drohnen ebenfalls als spezifische Gefahr genannt

Tusk betonte zudem, dass Russland in der Ukraine massiv neue Arten von Strahldrohnen einsetzt.

Der polnische Premierminister erklärte, dass diese Fluggeräte mit höherer Geschwindigkeit fliegen und eine Stärkung der effektiven Verteidigung gegen sie notwendig sei.

Dieses Thema macht Diskussionen über die Entwicklung von Luftverteidigungs- und Anti-Drohnen-Systemen in europäischen Staaten noch dringlicher.

5. Polen will die Hilfe für die Ukrainenicht reduzieren

Derzeit signalisiert Warschau, die Unterstützung für Kiew fortzusetzen.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski gab bekannt, dass das Land eines der bisher größten militärischen Hilfspakete für die Ukraine vorbereitet. Er betonte, dass Polen nicht die Absicht habe, die Hilfe für die Ukraine zu kürzen.

Am 18. September gab Tusk bekannt, dass Polen einer Koalition zur Verteidigung gegen ballistische Raketen mit der Ukraine und anderen Partnern beigetreten ist.

6. Zwei unterschiedliche Ansätze prallen in Europa aufeinander

In der aktuellen Situation gibt es in europäischen Staaten unterschiedliche politische Ansichten zur Haltung gegenüber dem Russland-Ukraine-Krieg.

Auf der einen Seite stehen Befürworter einer Verstärkung der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe für die Ukraine sowie einer erhöhten Vorbereitung auf mögliche Gefahren aus Russland.

Auf der anderen Seite gibt es politische Ansichten, die die Notwendigkeit betonen, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden, eine Eskalation zu verhindern und den Dialog mit Moskau aufrechtzuerhalten.

Daher werden die Aussagen von Politikern wie Armando Mema auch als Teil breiterer politischer Debatten in der europäischen Öffentlichkeit gesehen.

Fazit

Die jüngsten Äußerungen zeigen, dass die Sicherheitsfrage im Russland-Ukraine-Krieg für Europa immer dringlicher wird.

Donald Tusk bewertete den Spätherbst und Winter als kritische Phase des Krieges und legte eine Geheimdienstbewertung zu möglichen hybriden Angriffen auf Staaten vor, die die Ukraine unterstützen. Polen signalisiert gleichzeitig, die militärische Hilfe für die Ukraine fortzusetzen.

Gleichzeitig gibt es Meinungen europäischer Politiker, die Russlands Handeln anders interpretieren. Es ist jedoch wichtig, solche Aussagen nicht als Fakten, sondern als Position der jeweiligen Politiker zu kennzeichnen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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