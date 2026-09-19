Warum gibt der Sohn von Trump das Hochzeitsgeschenk eines russischen Milliardärs eilig zurück?!

·4·Welt
Warum gibt der Sohn von Trump das Hochzeitsgeschenk eines russischen Milliardärs eilig zurück?!

Auf der politischen Bühne der USA ist ein gewaltiger Skandal ausgebrochen, der die Beziehungen zwischen Washington und Moskau weiter verschärfen könnte! Präsident Donald Trumpsah sich mit einer ernsthaften Untersuchung im Kongress konfrontiert, nachdem der bekannte russische Unternehmer Umar Kremlew ein kostspieliges „Hochzeitsgeschenk“ für die luxuriöse Hochzeit seines jüngsten Sohnes gemacht hatte. Als die Situation gefährlich wurde, gab die Familie Trump bekannt, dass sie diesen Betrag umgehend zurückzahlen werde. Welches politische Risiko verbarg sich tatsächlich hinter der 200.000-Dollar-„Großzügigkeit“ für die Feier auf einer Privatinsel und das Feuerwerk?

Luxus auf den Bahamas: Großzügigkeit im Wert von 200.000 Dollar

Die erste Spur des Konflikts wurde nach einem Dankes-Post von Bettina Trump, der Ehefrau des jüngsten Trump-Sohnes, auf Instagram öffentlich:

  • Miete der Privatinsel: Der russische Unternehmer übernahm die Kosten für die Anmietung einer exklusiven Privatinsel auf den Bahamas für die Hochzeitsfeierlichkeiten;

  • Prunkvolles Feuerwerk: Das große Feuerwerk und die Shows an den Abenden nach der Hochzeit wurden vollständig finanziert;

  • Zweitägiges Fest: Laut Bettina Trump hat Kremlew „sehr großzügig zwei wunderbare Festabende“ für sie organisiert;

  • Höhe der Kosten: Medienberichten zufolge belief sich diese Großzügigkeit auf etwa 200.000 US-Dollar.

Donald Trumps Kommentar: „Er zahlt alles zurück!“

„Das ist völlig erlaubt und viele Leute veranstalten Partys, aber soweit ich weiß, hat er ihm das Geld zurückgegeben... Als ich von der Geschichte hörte, fragte ich ihn und er antwortete: ‚Nein, Dad, ich werde ihnen alles zurückzahlen‘. Das war vor Kurzem, also habe ich gehört, dass er zahlt“, sagte Donald Trump bei einem offiziellen Briefing.

Obwohl das US-Staatsoberhaupt betonte, dass an einem solchen Geschenk nichts Illegales oder Kriminelles sei, schürt die eilige Rückzahlung des Geldes durch die Familie den Verdacht nur noch mehr.

Kongressuntersuchung und politischer Schlag

Details zum Konflikt

Situation und Analyse

Der Schenkende

Russischer Unternehmer Umar Kremlew

Empfänger

Donald Trumps jüngster Sohn und seine Schwiegertochter (Bettina Trump)

Art der Ausgaben

Privatinsel auf den Bahamas und Feuerwerk (ca. $200.000)

Eingeleitetes Verfahren

Der US-Kongress führt eine offizielle Untersuchung zu diesem Abend durch (Axios)

Getroffene Entscheidung

Der Sohn des Präsidenten sah sich gezwungen, die Mittel vollständig zurückzuerstatten

Vertreter des Kongresses werten dieses große finanzielle Geschenk des russischen Unternehmers an die Familie des Weißen Hauses als Versuch, verdeckten politischen Einfluss auszuüben.

Glauben Sie, dass hinter diesen 200.000 Dollar, die als einfaches Hochzeitsgeschenk dargestellt wurden, große politische Interessen stecken, oder ist das nur eine Übertreibung der Opposition? Was war der Grund für die überstürzte Rückzahlung durch die Familie Trump?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie diesen brisanten politischen Konflikt rund um die USA und Russland an Ihre Freunde über Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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