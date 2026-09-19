Honor stellt ultra-kompakte Tiangong AXB35 Workstation für KI vor

Der Markt für kompakte Geräte wurde um eine Workstation mit einem völlig neuen Leistungsniveau bereichert. Honor hat offiziell eine neue Familie kompakter Computer namens Tiangong AXB35 angekündigt, die für die Entwicklung und Ausführung von KI-Systemen direkt auf lokaler Hardware konzipiert sind. Laut ixbt.com weist das fortschrittlichste Modell dieser Serie ein Gehäusevolumen von nur 2 Litern auf und bietet gleichzeitig eine extrem hohe Rechenleistung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der leistungsstärkste Vertreter der neuen Linie, das Modell AXB35 Ultra, basiert auf der fortschrittlichen NVIDIA RTX Spark-Plattform und ist mit 128 GB Unified Memory ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass dieses System bei FP4-Berechnungen eine Leistung von bis zu 1 Peta erreichen kann. Solche hohen Kennzahlen sind ein bedeutender Schritt für Fachleute, die mit KI und neuronalen Netzen arbeiten, und beschleunigen den Arbeitsablauf erheblich.

Enorme Möglichkeiten in einem kleinen Gehäuse

Die Abmessungen des vorgestellten Geräts betragen 203 x 70 x 192 mm bei einem Gewicht von etwa 1,5 kg. Trotz seiner ultrakleinen Größe ist die Workstation darauf ausgelegt, große Sprachmodelle direkt auf dem PC auszuführen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Die NVIDIA RTX Spark-Plattform umfasst moderne Blackwell RTX-Grafikarchitektur sowie Grace-Prozessortechnologien. Die Hardwarekonfiguration umfasst bis zu 6144 CUDA-Kerne, einen 20-Kern-Arm-Prozessor und 128 GB LPDDR5X Unified Memory. Laut Honor kann dieses System erfolgreich Modelle mit bis zu 300 Milliarden Parametern ausführen.

Technische Möglichkeiten und Schnittstellen

Es ist anzumerken, dass die Fähigkeit, praktisch mit solch großen neuronalen Netzen zu arbeiten, direkt vom Quantisierungsgrad, der Kontextgröße, der verwendeten Software und der Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Aufgaben abhängt. Der Computer ist mit 2 TB SSD-Speicher ausgestattet, und die Gesamtzahl der M.2-Steckplätze für SSDs beträgt drei. Das Gerät unterstützt mehrere Stromverbrauchsmodi von 55, 85 und 132 W, wobei die Stromversorgung über ein externes 240-W-Netzteil erfolgt.

Das kompakte Gerät zeichnet sich auch durch seine reichhaltige Schnittstellenausstattung aus. Zu seinen Möglichkeiten gehören:

Zwei 10GbE Ethernet-Ports

Modernes Wi-Fi 7 Funknetzwerk

Zwei USB4- und vier USB-A-Ports

HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 zum Anschluss von Monitoren

Erweiterte Produktlinie

Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Ultra-Version zwei weitere Modelle in dieser Serie enthalten sind. Das Modell AXB35 Standard basiert auf der Intel Core Ultra X7 358H-Plattform und ist mit 64 GB RAM und einer 512 GB SSD ausgestattet, wobei die KI-Leistung 180 TOPS erreicht. Die Version AXB35 Pro verfügt über die AMD Ryzen AI Max+ 395-Plattform, 128 GB Speicher und eine 1 TB SSD und liefert eine Leistung von bis zu 126 TOPS.

Alle Modelle unterstützen die Betriebssysteme Windows 11 und Ubuntu. Dies macht sie zu einer attraktiven Wahl nicht nur für Unternehmenskunden, sondern auch für Entwickler, die eine vollwertige Linux-Umgebung zum Testen und Ausführen von KI-Modellen vor Ort benötigen. Bisher wurden Preis und Veröffentlichungsdatum der Honor Tiangong AXB35 Workstations noch nicht bekannt gegeben.