Die Weltkarte und das geopolitische Kräftegleichgewicht verändern sich vor unseren Augen grundlegend! In der jahrelang umstrittenen Frage um Grönland, die riesige strategische Insel, wurde ein historisches und unerwartetes Abkommen geschlossen. Dänemark hat ein offizielles Abkommen mit den Vereinigten Staaten erzielt und eingeräumt, dass es nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Insel eigenständig zu gewährleisten. Infolgedessen Donald Trump kündigte die Errichtung einer ständigen militärischen Kontrolle der USA über Grönland an und enthüllte Pläne für neue amerikanische Bundesstaaten. Doch unter welchen Bedingungen hat Washington dieses riesige Territorium gewonnen und welche Rolle spielten dabei die Bedrohungen durch Russland und China?

Kopenhagens Schwäche und Rubios aufsehenerregende Erklärung

US-Außenminister Marco Rubio Fox News erklärte in einem Interview mit dem Fernsehsender offen die Gründe für Dänemarks Entscheidung:

Finanzielle Schwäche: Die dänische und die grönländische Regierung haben offiziell anerkannt, dass sie nicht über die notwendigen finanziellen und militärischen Mittel verfügen, um die Insel im Falle einer militärischen Bedrohung zu verteidigen;

Ständiges Militärrecht: Die USA haben nun in Grönland das volle Recht erhalten, ihre Militärbasen und Truppen auf unbestimmte Zeit zu stationieren;

Verteidigung ohne Kosten: Wie Rubio und Trump betonten, wird dieses Großprojekt keine zusätzliche Belastung für die amerikanischen Steuerzahler darstellen.

„Der 51. Bundesstaat wird Kanada sein, und Grönland wird der 52. Bundesstaat!“

„Am Ende werden sie verstehen, dass dies auch ihre nationale Sicherheit bedroht. Dänemark und Grönland wissen, dass sie sich im Falle eines Angriffs nicht verteidigen können. Die Vereinigten Staaten sind dazu in der Lage“, sagte Marco Rubio.

Donald Trump wiederum Truth Social verhehlte auf seinem Netzwerk nicht, dass die Pläne noch weitreichender sind:

„Wir werden nicht in Grönland einmarschieren. Wir kaufen es. Ich hatte nie die Absicht, Grönland zum 51. Bundesstaat zu machen. Ich möchte Kanada zum 51. Bundesstaat machen. Grönland wird der 52. Bundesstaat. Und Venezuela könnte der 53. Bundesstaat werden.“

Laut Trump ist die Insel bereits von russischen und chinesischen U-Booten und Kriegsschiffen umzingelt, weshalb das sofortige Eingreifen der USA eine „Frage auf Leben und Tod“ sei, um die Kontrolle über die Arktis nicht an die Feinde zu verlieren.

Details zum historischen Abkommen über Grönland

Bereich Vertragsbedingungen und Hauptpläne Militärstatus Die US-Armee errichtet auf dem Gebiet Grönlands eine ständige und vollständige SicherheitskontrolleDänemarks Position Dänemarks Position Hat die Unfähigkeit zur eigenständigen Verteidigung anerkannt und die Kontrolle an Washington übergeben Hauptgrund Der drastisch zunehmende Einfluss russischer und chinesischer Kriegsschiffe in der Arktis Nächste Schritte Der Bau neuer militärischer Infrastrukturen in mehreren Regionen der Insel beginnt sofort Trumps Expansionsplan Die Idee, die USA um Kanada (51. Bundesstaat), Grönland (52. Bundesstaat) und Venezuela (53. Bundesstaat) zu erweitern

Dank dieses Abkommens wird kein anderes Land der Welt mehr die Möglichkeit haben, in Grönland Basen zu errichten oder Truppen zu stationieren.

Glauben Sie, dass diese Entscheidung Dänemarks die europäische Sicherheit stärkt oder im Gegenteil die Gefahr eines großen militärischen Konflikts mit Russland und China in der Arktis erhöht? Was halten Sie von Trumps Aussagen über die „neuen Bundesstaaten“?

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