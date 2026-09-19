Das Geheimnis der Langlebigkeit eines 112-jährigen Mannes enthüllt

Vitantonio Lovallo, der älteste Mann Europas, ist im Alter von 112 Jahren und 171 Tagen verstorben. Lovallo, bekannt unter dem Spitznamen „Ziton“, starb am 15. September in der italienischen Stadt Avigliano.

Offiziellen Angaben zufolge wurde er am 28. März 1914 im Dorf Sarnelli bei Avigliano geboren. Ab seinem 16. Lebensjahr arbeitete Lovallo als Hirte.

Seine zukünftige Frau lernte er ebenfalls im Dorf kennen. Sie war nach einer Rippenfellentzündung zur Genesung nach Sarnelli gekommen. Das Paar heiratete 1936 und hatte vier Kinder: Lucia (1938), Vincenzo (1940), Maria (1946) und einen weiteren Sohn im Jahr 1952.

Vincenzo verstarb jedoch wenige Monate nach seiner Geburt an Meningitis. Lovallos Frau starb 2015 im Alter von 98 Jahren an Leukämie.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Lovallo an die Front geschickt und 1943 in Griechenland von deutschen Truppen gefangen genommen.

Zunächst wurde er auf der Insel Rhodos festgehalten und später nach Deutschland gebracht. Dort war er im Lager Stalag VIII C inhaftiert und wurde im Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit. Während der Gefangenschaft wurde er zu schwerer Zwangsarbeit, wie dem Eisenbahnbau, verpflichtet.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat arbeitete Lovallo als Maultiertreiber und war jahrzehntelang in der Landwirtschaft tätig.

Nach dem Tod von Michele Cicora am 31. März 2024 wurde Lovallo der älteste lebende Mann Italiens. Er war zudem der erste Mann aus der Region Basilikata, der das Alter von 110 Jahren erreichte.

Nach dem Tod des Rumänen Ilie Ciocan am 27. Mai 2026 erlangte Lovallo den Status des ältesten lebenden Mannes in Europa.

Mit 103 Jahren verriet er das Geheimnis seiner Langlebigkeit

Im Alter von 103 Jahren nannte Lovallo einen gesunden und ruhigen Lebensstil als Hauptgrund für seine Langlebigkeit.

Interessanterweise konnte er auch in diesem Alter noch mit Hacke und Rebschere arbeiten. Lovallo lebte bis zu seinem 106. Lebensjahr im Dorf und arbeitete weiter. Er hütete Schafe und kümmerte sich um Weinberge und Felder. Später widmete er sich nur noch der Haltung von Kaninchen und Hühnern.

Er besaß nie einen Führerschein und hatte auch kein Interesse am Fahrradfahren. Im Dorf bewegte er sich hauptsächlich mit einem Maultier fort.

Familienmitglieder berichteten, dass seine Ernährung weitgehend der mediterranen Küche entsprach. Sein Speiseplan bestand aus vielen Hülsenfrüchten sowie lokal angebautem Obst und Gemüse.

Selbst nach seinem 100. Lebensjahr trank er zu den Mahlzeiten ein Glas selbstgemachten Wein. Über Jahre hinweg bestand seine einzige Medizin aus einer täglichen Aspirin-Tablette und einigen Nahrungsergänzungsmitteln.

Lovallo bewahrte sich auch im hohen Alter seine Unabhängigkeit. Es heißt, er habe sich sogar bis zu seinem 109. Lebensjahr selbst rasiert.

Seine Enkelin Sara Lovallo sprach gegenüber italienischen Medien über die Lebenseinstellung ihres Großvaters.

„Mein Großvater liebte sein Land und schätzte das Leben immer sehr“, sagte sie.

Lovallo führte während seiner Kriegsgefangenschaft ein Tagebuch. In einem der Einträge hielt er fest, dass er diese Tage als sehr schwer empfand, sich dann aber für das Leben entschied.

Die Beerdigung von Lovallo fand am 17. September in Sarnelli statt, anschließend wurde er in Lagopesole beigesetzt.

Nach seinem Tod wurde der 111-jährige Portugiese Joaquim Varela der älteste bekannte lebende Mann auf dem europäischen Kontinent.