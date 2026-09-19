Pentagons schrecklicher Fehler: Ist geheime F-35-Technologie in chinesische Hände gelangt?

Ein internationaler Skandal ist um den F-35-Kampfjet der 5. Generation entbrannt, das teuerste und technologisch fortschrittlichste Projekt des US-Verteidigungssystems! Eine Sammlung streng geheimer Bauteile, die zur Reparatur über den Pazifik in die USA geschickt wurden, landete unerwartet in Hongkong unter Pekinger Kontrolle, anstatt ihr Ziel zu erreichen. Das Pentagon hat offiziell bestätigt, dass diese Teile nicht in den USA angekommen sind, und der Kongress hat eine dringende Untersuchung eingeleitet. Welche einzigartige Technologie könnte der chinesische Geheimdienst erlangt haben, und ist dies ein Zufall oder ein gezielter Plan?

Geheimnis der Stealth-Technologie: Was fehlt?

Politico berichtet, dass sich der Vorfall diesen Sommer ereignete und es sich bei den verlorenen Teilen nicht um gewöhnliche Ersatzteile handelt:

Radar-absorbierende Beschichtung: Das fehlende Teil gehört zur Cockpithaube des F-35-Flugzeugs;

Geheime Acrylschicht: Diese Komponente ist mit einer speziellen Schicht überzogen, die das Flugzeug vor Radar verbirgt (Stealth), und ihre Zusammensetzung ist ein Staatsgeheimnis;

Komplexe Route: Die Ersatzteile wurden von einer Drittfirma von Australien in die USA geschickt, aber die Lieferung landete verdächtigerweise am Flughafen Hongkong;

Ungewisses Schicksal: Derzeit ist unbekannt, wer diese einzigartigen Teile besitzt und wo sie gelagert werden.

Panik im Kongress: Wird Peking die Geheimnisse kopieren?

„Es ist unklar, warum die Ausrüstung auf diese Route umgeleitet wurde oder wer sie derzeit besitzt. Dieser Vorfall hat im Pentagon und im Kongress große Besorgnis ausgelöst, da China möglicherweise Zugang zur wichtigsten Stealth-Technologie der USA erhalten hat.“

Kongressabgeordnete kritisieren nicht nur diesen Vorfall, sondern auch die Entscheidung der USA, F-35-Flugzeuge an Saudi-Arabienzu verkaufen. Der Grund dafür ist, dass die engen wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen Riads zu Peking das Risiko eines Abflusses von US-Technologie nach China erhöhen.

Logistik-Chaos und Verluststatistik

Vorfall / Kriterium Details und offizielle Fakten Fehlende Ausrüstung F-35 Cockpithaube mit spezieller Radar-Abschirmbeschichtung Absender und Ziel Von Australien in die USA (über den Pazifik), aber nach Hongkong geliefert Haupthersteller Lockheed Martin Corporation Schockierende Statistik (Bericht 2023) In den letzten 5 Jahren Mehr als 1 Million F-35-Teile gingen verloren oder sind nicht auffindbar Ergriffene Maßnahmen Das Pentagon und der US-Kongress haben eine spezielle Untersuchung eingeleitet

Militärexperten glauben, dass es ein schwerer Schlag für die US-Luftüberlegenheit wäre, wenn chinesische Ingenieure die Zusammensetzung der Stealth-Beschichtung durch Laboranalysen bestimmen könnten.

Glauben Sie, dass es sich bei dem Vorfall, dass Teile des teuersten Kampfjets der Welt direkt in Hongkong gelandet sind, um einen zufälligen Logistikfehler oder eine erfolgreiche Operation der chinesischen Geheimdienste handelt?

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