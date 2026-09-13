27-jährige Influencerin nach medizinischem Eingriff verstorben

Die bekannte finnische Influencerin und eine der ersten lokalen Social-Media-Stars, Olivia Oras, ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Sie verstarb am 2. September in Helsinki infolge eines missglückten medizinischen Eingriffs. Dies teilten ihre Eltern mit.

Olivias Angehörige erklärten, ihr Tod sei völlig unerwartet eingetreten. Die Familie bat darum, die Details ihres Todes nicht öffentlich zu machen und ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Ein Freund von Olivia teilte lokalen Medien mit, dass ihr Tod auf Umstände zurückzuführen sei, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen. Zudem wurde angedeutet, dass weitere Untersuchungen zu diesem Vorfall eingeleitet werden könnten.

Olivia wurde 1998 als einziges Kind des Kunsthändlers Reijo Oras (80) und Johanna Oras (56) geboren.

Bereits im Teenageralter erlangte sie durch soziale Medien Bekanntheit. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hatte sie fast 40.000 Follower im Internet. Über Olivias Leben wurde sogar „The Perfect Selfie“ ein Dokumentarfilm gedreht.

Später zog sie sich etwas aus dem Rampenlicht zurück und arbeitete in den Bereichen Marketing, Mode, bei Unternehmen für künstliche Intelligenz sowie in der Designfirma ihrer Mutter, Kallary .

Im Jahr 2025 gründete Olivia die Organisation Oras Respiratus , um die Forschung zu Lungenerkrankungen zu unterstützen.

Vier Tage vor ihrem Tod postete sie gemeinsam mit ihrem Partner Oskar Komulainen ein Foto aus einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant im norwegischen Bekkjarvik. Sie feierten dort Oskars Geburtstag.

Olivia schrieb zu diesem Beitrag: „Wir werden diesen Abend sicherlich niemals vergessen.“

Auch der bekannte Unternehmer Peter Vesterbacka berichtete, dass er Olivia wenige Tage vor ihrem Tod in Turku gesehen habe.

„Diese Nachricht kam für alle völlig überraschend. Sie war eine sehr nette und kluge junge Frau. Ich frage mich immer noch: Wie konnte das passieren?“, sagte er.

Die Leiterin der Tanzschule, Anitra Ahtola, hinterließ ebenfalls bewegende Worte zum Gedenken an Olivia.

„Du bist viel zu früh gegangen. Die Liebe zwischen dir und Osku war wirklich etwas ganz Besonderes“, schrieb sie.

Am Samstag postete Olivias Mutter ein Foto ihrer Tochter in einem Rahmen, zusammen mit einer Rose und einer Kerze, in den sozialen Medien.

„Olivia 1998–2026. Lasst uns ihrer auf der Plattform gedenken, die sie so sehr liebte“, schrieb Johanna Oras.

Bisher wurde noch kein offizieller medizinischer Bericht zum Tod von Olivia Oras veröffentlicht.