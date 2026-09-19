Washington hat offiziell ein Gesetz in Kraft gesetzt, das den Weg für die härtesten wirtschaftlichen Schläge gegen Russland und den Iran in den letzten Jahren ebnet. Präsident Donald Trump hat das historische Gesetzespaket „H.R. 5334“ unterzeichnet, das von beiden Kammern des US-Kongresses verabschiedet wurde. Doch der Aspekt, der Experten und die Weltmärkte verblüfft, liegt woanders: Diese drastischen Sanktionen treten nicht sofort in Kraft, sondern nur auf Wunsch und durch die persönliche Entscheidung von Trump. Warum erhielt der Chef des Weißen Hauses eine solch uneingeschränkte Befugnis und wann könnten 500-prozentige Zölle auf russische Waren erhoben werden?

Das Gesetz „H.R. 5334“ und die unbegrenzten Befugnisse des Präsidenten

Die Regierung des Weißen Hauses hat offizielle Informationen zum Sanktionsdokument für 2026 veröffentlicht, das nach dem verstorbenen Senator Lindsey Graham benannt ist:

Sekundärzölle: Trump bestimmt Zeitpunkt und Umfang der Einführung von Sekundärzöllen gegen jedes Land der Welt eigenständig;

Umgehung des Kongresses: Der US-Präsident hat das Recht erhalten, einzelnen Ländern ohne vorherige Zustimmung des Kongresses spezielle Handelsvorteile zu gewähren;

Nicht automatisch: Sanktionen und Zölle treten nicht automatisch in Kraft – sie werden nur als Instrument des diplomatischen Drucks „auf Knopfdruck“ aktiviert;

Ausweitung gegen den Iran: Das Dokument verschärft nicht nur die bestehenden Beschränkungen gegen Moskau, sondern auch drastisch gegen Teheran.

Aufhebung der Sanktionen im Austausch für ein Friedensabkommen

„Das Gesetz ermöglicht es Donald Trump, alle in diesem Dokument vorgesehenen Sanktionen und Zölle sofort aufzuheben, falls in der Ukraine ein Friedensvertrag unterzeichnet und die militärischen Aktionen vollständig eingestellt werden.“

Genau dieser Punkt zeigt, dass Washington am Verhandlungstisch gegenüber Moskau auf eine Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ setzt.

Zölle und Strafmechanismen (Tabelle)

Art der Beschränkung Festgelegte Höchststrafe Wirkungsbereich Länder, die russisches Öl und Gas kaufen Bis zu 100% Zoll Gilt für Produkte von Drittländern, die weiterhin Energieressourcen aus Russland beziehen, bei der Einfuhr in die USA Direktimport aus Russland Bis zu 500% Zoll Drastische Zollgebühr auf alle russischen Waren, die in die USA eingeführt werden Bedingung für die Aufhebung der Sanktionen 0% (Aufhebung) Im Falle eines Friedensvertrags zur Ukraine und der Erfüllung der Dokumentenanforderungen

Die Drohung mit 500-prozentigen Zöllen und 100-prozentigen Sekundärzöllen ist zu einem ernsten Signal geworden, insbesondere für globale Käufer, die Öl aus Russland beziehen.

Glauben Sie, dass Trump diese drastischen 500-Prozent-Zölle tatsächlich umsetzen wird, oder ist dies lediglich diplomatischer Druck, um Russland schneller zu einem Friedensvertrag zu bewegen?

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