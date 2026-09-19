OnePlus 16 Flaggschiff mit 9000 mAh Akku und 185 Hz Display zertifiziert

Die Marke OnePlus, ein etablierter Akteur auf dem Markt für Mobiltechnologie, bereitet sich intensiv auf die Vorstellung ihres Flaggschiffs der nächsten Generation vor: das OnePlus 16. Laut ixbt.com hat das Smartphone erfolgreich die 3C-Zertifizierung in China bestanden, wodurch seine technischen Spezifikationen und Schnellladefunktionen offiziell bestätigt wurden. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das unter der Nummer PYB110 registrierte Gerät hatte bereits zuvor Genehmigungen von der SRRC und dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik erhalten. Die Dokumente dieser Behörden zeigen, dass das Smartphone das 5G N79-Netz im Frequenzbereich von 4800–4960 MHz unterstützt, was bedeutet, dass alle erforderlichen Lizenzierungsphasen für den chinesischen Markt abgeschlossen sind.

Rekordverdächtiger Akku und Leistung

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des neuen Flaggschiffs ist seine Akkukapazität. Laut dem bekannten Insider Digital Chat Station wird das OnePlus 16 mit einem riesigen 9000 mAh Akku ausgestattet sein. Obwohl diese Akkukapazität bereits in den Modellen OnePlus Turbo 6 und OnePlus Nord 6 verwendet wurde, stellt sie für die digitale Haupt-Flaggschiff-Serie einen absoluten Rekord dar.

Das Gerät unterstützt zudem die 100W kabelgebundene Schnellladetechnologie. Dies ermöglicht es, den riesigen Akku in kurzer Zeit aufzuladen, was den Nutzern im Alltag großen Komfort bietet.

Display- und Leistungsmerkmale

Der Präsident von OnePlus China, Li Jie, gab bekannt, dass das OnePlus 16 das erste Gerät auf dem Markt sein wird, das mit dem Betriebssystem ColorOS 17 läuft. Die hochwertige Software sorgt für eine stabile Leistung auf Basis von Android 17. Auch die Display-Fähigkeiten des Smartphones werden Technikbegeisterte beeindrucken.

Wie der Unternehmenschef betonte, wird das neue Flaggschiff das erste Gerät sein, das in allen Anwendungen ein ultra-hohes 165 Hz Display bietet. In speziellen Gaming-Szenarien kann dieser Wert sogar noch weiter steigen und bis zu 185 Hz erreichen.

Kamerasystem und Erwartungen

Auch die optischen Fähigkeiten des Geräts werden auf einem hohen Niveau erwartet. Basierend auf durchgesickerten Informationen wird das OnePlus 16 mit einer 200 MP Hauptkamera mit einem 1/1,4-Zoll-Sensor ausgestattet sein. Ergänzt wird diese durch ein 50 MP Ultraweitwinkelmodul sowie ein 50 MP Periskop-Teleobjektiv mit einem 1/1,95-Zoll-Sensor.

Derzeit werden in Kürze weitere Informationen zur internationalen Markteinführung und zu anderen technischen Details dieses Flaggschiffs erwartet. Das Gerät der neuen Generation ist bereit, mit seinem einzigartigen Display und seiner Akkukapazität ernsthaft auf dem Markt zu konkurrieren.