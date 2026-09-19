Der zweifache Olympiasieger und unser nationaler Stolz, der im Schwergewicht des Profiboxens einen ungeschlagenen Siegeszug feiert, Bakhodir JalolovAlle Details zu seinem nächsten großen Kampf wurden offiziell bestätigt. Der als „Big Uzbek Machine“ bekannte K.o.-Künstler wird am 17. Oktober Großbritannien im Rahmen des spektakulären Boxabends Dubois gegen Wardley in London in den Ring steigen.

In diesem verantwortungsvollen Kampf trifft Jalolov auf den gefährlichen Lokalmatadoren Solomon Dacres. Der britische Boxer hat bisher 11 Profikämpfe bestritten, davon 10 gewonnen und einen verloren; seine einzige Niederlage (durch K.o.) erlitt er vor zwei Jahren gegen David Adeleye. Bakhodir Jalolov hingegen hat alle seine 17 Profikämpfe gewonnen und lässt seinen Gegnern bisher keine Chance.

Wie werden Jalolovs Chancen unter dem Druck der Londoner Fans bewertet, warum gilt Dacres als ernstzunehmender Test und wie sehr bringt dieser Sieg Bakhodir dem Titel eines unumstrittenen Schwergewichtschampions näher?

„17-0 gegen 10-1“: Ein Vergleich der Kräfte im Ring

Die wichtigsten Statistiken der Boxer vor dem Kampf in London:

Bakhodir Jalolov (Usbekistan): 17 Kämpfe, 17 Siege, eine makellose Bilanz und eine Serie verheerender K.o.-Siege, die die meisten Kämpfe vorzeitig beendeten;

Solomon Dacres (Großbritannien): 11 Kämpfe, 10 Siege und 1 Niederlage; ein Vertreter der erfahrenen und starken britischen Schwergewichtsschule;

Dacres' einzige Niederlage: Vor zwei Jahren durch K.o. gegen David Adeleye verloren, danach jedoch wieder zurückgekehrt und eine Siegesserie gestartet;

Kampfort und Zeit: 17. Oktober, London – findet als einer der Hauptkämpfe auf der Undercard der Veranstaltung Dubois gegen Wardley statt.

„Dubois – Wardley Undercard“: Warum braucht Jalolov diesen Kampf?

Die strategische Bedeutung des Londoner Abends für Jalolovs Karriere:

Eroberung des britischen Boxmarktes: Großbritannien gilt als die weltweit wichtigste Finanz- und Medienplattform für das Schwergewicht; ein Sieg hier lässt die Rankings sprunghaft ansteigen;

Im Fokus globaler Promoter: Der Abend mit Dubois und Wardley wird von Millionen Zuschauern und den weltweit führenden Promoter-Unternehmen live verfolgt;

Ein wichtiger Schritt in die Top 10: Ein überzeugender Sieg über Solomon Dacres auf dessen heimischem Boden öffnet Bakhodir Tür und Tor für den offiziellen Herausfordererstatus um die Weltmeistertitel (WBC, WBA, WBO und IBF);

Lokale Ringatmosphäre: Die Unterstützung der englischen Fans für Dacres wird für Jalolov eine große psychologische Belastung und ein Test seiner Widerstandsfähigkeit sein.

Sportanalyse: ExpertenFazit und Erwartungen an den Kampf

Meinungen internationaler Boxkommentatoren und Experten:

Jalolovs Größen- und Distanzvorteil: Es wird erwartet, dass Bakhodir mit seiner Reichweite, schnellen Jabs und seiner starken linken Schlaghand das Kampfgeschehen von den ersten Runden an kontrolliert;

Dacres' Aggressivität: Es ist sicher, dass der Lokalmatador versuchen wird, das Tempo hochzuhalten, in die Nahdistanz zu gehen und mit unerwarteten Schlägen zu punkten;

Hohe K.o.-Wahrscheinlichkeit: Experten vermuten, dass der Kampf unter Jalolovs starkem Druck vorzeitig enden könnte, insbesondere da Dacres bereits K.o.-Erfahrung hat.

Das Aufeinandertreffen am 17. Oktober in London verspricht ein weiterer historischer Moment zu werden, der Bakhodir Jalolovs wahre Dominanz in der Welt des Profiboxens unterstreicht.

In welcher Runde wird Bakhodir Jalolov laut Ihrer Meinung Solomon Dacres in diesem Londoner Kampf ausknocken oder geht der Kampf über die volle Distanz? Gegen welchen Schwergewichts-Superstar würden Sie Jalolov nach diesem Sieg gerne sehen? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des usbekischen Box-Highlights mit allen Boxfans und Freunden!