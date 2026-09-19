OnePlus 16 Flaggschiff: 9000 mAh Akku und 185 Hz Display angekündigt

Der Smartphone-Markt bereitet sich darauf vor, ein weiteres rekordverdächtiges Gerät zu begrüßen. Wie ixbt.com berichtet, hat der bekannte Insider Abhishek Yadav alle wichtigen technischen Details des kommenden Flaggschiffs, dem OnePlus 16, enthüllt. Es wird erwartet, dass dieses Modell mit seiner enormen Leistung und seinen fortschrittlichen Funktionen neue Maßstäbe in der Mobilfunkbranche setzen wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des neuen Geräts ist das Display. Berichten zufolge wird das Smartphone mit einem BOE X4-Bildschirm ausgestattet sein. Während die Standard-Bildwiederholrate 165 Hz beträgt, kann sie bei bestimmten speziellen Spielen auf rekordverdächtige 185 Hz ansteigen. Dies bietet Spielern ein extrem flüssiges und komfortables visuelles Erlebnis.

Rekordverdächtige Leistung und Performance

Auch die Autonomie des Geräts ist beneidenswert. Der Insider behauptet, dass das OnePlus 16 Flaggschiff mit einem riesigen 9000 mAh Akku ausgestattet sein wird. Um einen solch großen Akku schnell aufzuladen, sind 100W kabelgebundene und 50W kabellose Ladetechnologien vorgesehen.

Auch die Hardware des Smartphones ist beeindruckend. Sie basiert auf dem leistungsstarken, noch nicht offiziell angekündigten Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das Gerät das moderne 5G n79-Band unterstützt und auf der ColorOS 17 Softwareplattform läuft.

Kamerafunktionen

Auch bei den Fotofunktionen strebt das Flaggschiff die Marktführerschaft in seiner Klasse an. Die Hauptkamera des Geräts wird mit einem 200-Megapixel-Sensor im 1/1,4-Zoll-Optikformat ausgestattet sein. Darüber hinaus wird das rückwärtige Modul zwei weitere 50-Megapixel-Kameras beherbergen: ein Ultra-Weitwinkelobjektiv und ein Periskop-Modul.

Zur Information: Der Insider, der diese Nachricht verbreitet hat, Abhishek Yadav, ist in der Vergangenheit für seine präzisen Vorhersagen bekannt geworden. Er hatte bereits die technischen Daten der Smartphones Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro und Mi 10T Lite korrekt enthüllt, bevor diese offiziell angekündigt wurden. Auch dieser neue Leak stößt bei Technikbegeisterten auf großes Interesse.