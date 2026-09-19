Geld für das Lesen von Büchern: Belohnung für 15 Minuten

In Singapur wird ein einzigartiges Anreizsystem eingeführt, um die Bevölkerung zum Lesen von Büchern zu motivieren. Demnach erhalten Leser nicht nur Wissen, sondern sammeln auch virtuelle Münzen.

Im Rahmen der neuen Initiative wird für jede 15 Minuten Lesezeit eine virtuelle Münze vergeben. Später besteht die Möglichkeit, die gesammelten Münzen in echtes Geld umzutauschen.

100 virtuelle Münzen entsprechen 1 Singapur-Dollar

Dem System zufolge kann der Nutzer 100 virtuelle Münzen in 1 Singapur-Dollar umtauschen.

Auf diese Weise wird das Lesen von einem bloßen Zeitvertreib zu einer finanziell lohnenden Aktivität. Es wird erwartet, dass die Initiative nicht nur das Interesse am Lesen weckt, sondern auch die Nutzung digitaler Geräte bei Jung und Alt beeinflusst.

Das Ziel: Vom Smartphone zum Buch

Eines der Hauptziele des Projekts ist es, Menschen vom endlosen Scrollen durch soziale Medien abzulenken und ihre Aufmerksamkeit auf Bücher zu lenken.

Insbesondere die in den letzten Jahren weit verbreitete „Doomscrolling“-Gewohnheit — das unaufhörliche Durchsuchen von Inhalten in sozialen Netzwerken — raubt vielen Menschen unbemerkt ihre Zeit.

Das neue System fördert das Lesen als Alternative zu dieser Gewohnheit.

Sollte die Initiative die erhofften Ergebnisse liefern, könnte das Lesen nicht nur das Wissen und die Weltanschauung bereichern, sondern auch zu einer Gewohnheit werden, die, wenn auch nur geringfügig, finanziellen Nutzen bringt .