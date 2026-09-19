Geld für das Lesen von Büchern: Belohnung für 15 Minuten

·11·Welt
Geld für das Lesen von Büchern: Belohnung für 15 Minuten

In Singapur wird ein einzigartiges Anreizsystem eingeführt, um die Bevölkerung zum Lesen von Büchern zu motivieren. Demnach erhalten Leser nicht nur Wissen, sondern sammeln auch virtuelle Münzen.

Im Rahmen der neuen Initiative wird für jede 15 Minuten Lesezeit eine virtuelle Münze vergeben. Später besteht die Möglichkeit, die gesammelten Münzen in echtes Geld umzutauschen.

100 virtuelle Münzen entsprechen 1 Singapur-Dollar

Dem System zufolge kann der Nutzer 100 virtuelle Münzen in 1 Singapur-Dollar umtauschen.

Auf diese Weise wird das Lesen von einem bloßen Zeitvertreib zu einer finanziell lohnenden Aktivität. Es wird erwartet, dass die Initiative nicht nur das Interesse am Lesen weckt, sondern auch die Nutzung digitaler Geräte bei Jung und Alt beeinflusst.

Das Ziel: Vom Smartphone zum Buch

Eines der Hauptziele des Projekts ist es, Menschen vom endlosen Scrollen durch soziale Medien abzulenken und ihre Aufmerksamkeit auf Bücher zu lenken.

Insbesondere die in den letzten Jahren weit verbreitete Doomscrolling“-Gewohnheit — das unaufhörliche Durchsuchen von Inhalten in sozialen Netzwerken — raubt vielen Menschen unbemerkt ihre Zeit.

Das neue System fördert das Lesen als Alternative zu dieser Gewohnheit.

Sollte die Initiative die erhofften Ergebnisse liefern, könnte das Lesen nicht nur das Wissen und die Weltanschauung bereichern, sondern auch zu einer Gewohnheit werden, die, wenn auch nur geringfügig, finanziellen Nutzen bringt .

SingapurLesenVirtuelle WährungDoomscrollingBildung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Deutschland ruft Bürger zur Kriegsbereitschaft auf – ein dringender und drastischer Appell!Deutschland ruft Bürger zur Kriegsbereitschaft auf – ein dringender und drastischer Appell!Heute, 17:15„Kriegsplan“: Großbritannien empfiehlt Bürgern Vorräte an Wasser und Konserven„Kriegsplan“: Großbritannien empfiehlt Bürgern Vorräte an Wasser und KonservenHeute, 17:12San-Franciscos Einwohner schreien gemeinsam am Ozean ihren Frust herausSan-Franciscos Einwohner schreien gemeinsam am Ozean ihren Frust herausHeute, 14:35Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Heute, 14:29Leiche des 53-jährigen Piloten nach Vermisstenfall im Grand Canyon gefundenLeiche des 53-jährigen Piloten nach Vermisstenfall im Grand Canyon gefundenHeute, 14:18„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)Heute, 12:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?