Straßenkünstler in Indien zeigen ungewöhnliche Darbietungen (Video)

In Indien zeigen Straßenkünstler verschiedene ungewöhnliche Darbietungen, die auf körperlicher Kraft und Ausdauer basieren, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen.

Bei einer dieser Vorführungen führen zwei Künstler komplexe akrobatische Bewegungen aus. Das Video zeigt, wie einer der Künstler einen schweren Gegenstand hochhebt und ihn auf die Brust seines Partners fallen lässt.

Solche Auftritte sind eine einzigartige Form der Straßenkunst, bei der die Künstler ihren Lebensunterhalt durch Spenden der Zuschauer verdienen. In Indien präsentieren Straßenkünstler eine Vielzahl von Unterhaltungsprogrammen, von musikalischen Darbietungen bis hin zu Akrobatik und anderen Shows.