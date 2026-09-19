„De Zerbi raus!“: Wut bei den Tottenham-Fans

Beim Londoner Klub Tottenham Hotspur, der immer tiefer in die Krise der Premier League rutscht, ist ein echter Fan-Aufstand ausgebrochen. Nach der dramatischen 2:3-Heimniederlage gegen Aston Villa am Samstagabend, dem 19. September, haben die „Spurs“ nicht nur drei Punkte verloren, sondern auch die Geduld ihrer Anhänger endgültig überstrapaziert. Als es während der Partie 0:3 stand und das Team auf eine blamable Niederlage zusteuerte, begannen tausende Fans, das Tottenham Hotspur Stadium vorzeitig zu verlassen.

Bis zur 84. Minute bildeten sich vor dem Stadion Schlangen frustrierter Zuschauer. Die Fans, die bis zum Ende blieben, ignorierten die zwei späten Tore des Teams und skandierten wütend gegen Cheftrainer Roberto De Zerbi, wobei sie den sofortigen Rücktritt des Italieners forderten. Nach fünf Spieltagen steht der Traditionsverein mit nur zwei Punkten auf dem katastrophalen 18. Tabellenplatz (Abstiegszone), was den Eindruck eines völlig zerrütteten Managements vermittelt.

Wird die Amtszeit von De Zerbi bei den Londonern nun so schnell enden? Wird dieser heftige Protest der „Spurs“-Fans die Führung zu einer schnellen Entscheidung zwingen, und wie findet Tottenham aus diesem tiefen psychologischen Loch heraus?

„Leere Ränge und offene Schmähungen“: Das Bild des Aufstands in London

Die wichtigsten Ereignisse vom Abend des 19. September im Tottenham Hotspur Stadium:

Massenevakuierung (0:3): Nach dem dritten Gegentor ertrugen die Fans das ideenlose Spiel nicht mehr und verließen ab der 84. Minute das Stadion.

„De Zerbi, raus!“-Forderung: Die verbliebenen Fans im Stadion skandierten Rücktrittsforderungen und beleidigten den italienischen Trainer scharf.

Späte Tore brachten keinen Trost: Die zwei Anschlusstreffer in der Schlussphase konnten den Zorn der Fans nicht mildern – das Team verlor mit 2:3.

Katastrophe in der Tabelle: Tottenham hat nach fünf Spielen nur zwei Punkte gesammelt und ist auf den 18. Platz – in die Abstiegszone – abgerutscht.

„2 Punkte und Platz 18“: Was sind die wahren Gründe für die Krise?

Faktoren, die den misslungenen Saisonstart der „Spurs“ beeinflusst haben:

Taktische Diskrepanz: Roberto De Zerbis riskanter Spielaufbau aus der Abwehr heraus sorgt gegen das intensive Pressing der Premier League für riesige Lücken in der Defensive.

Verlust des Sieger-Gens: Das Team konnte in fünf Spieltagen keinen einzigen Sieg einfahren und unterliegt sogar zu Hause leichtfertig den Gegnern.

Schwäche der Leistungsträger: Grobe Fehler in der Abwehrreihe und die mangelnde Chancenverwertung der Stürmer wirken sich direkt negativ auf die Ergebnisse aus.

Druck auf die Führung: Die Klubbesitzer stehen nun vor der Wahl, De Zerbi mehr Zeit zu geben oder bis zur Länderspielpause einen neuen Trainer zu suchen.

Sportanalyse: Experten Über das Schicksal von De Zerbi

Die Schlussfolgerungen der englischen Fußball-Experten und Analysten zur Situation:

Verlust des Fan-Vertrauens – der letzte Punkt: Wenn Fans in der Premier League massenhaft das Stadion verlassen und den Trainer zum Rücktritt auffordern, ist das für die Führung meist das finale Signal.

Der Fehler des Italieners: Seine Philosophie aus Brighton bei einem Klub wie Tottenham unter solch enormem Druck ohne defensive Balance anzuwenden, wird De Zerbi zum Verhängnis.

Die nächsten Spiele – eine Frage auf Leben und Tod: Wenn nicht bald eine Siegesserie beginnt, ist die offizielle Trennung vom Trainer bei dem auf Platz 18 stehenden Traditionsklub bis Dezember unvermeidlich.

Das Duell gegen Aston Villa hat deutlich gezeigt, dass das Problem bei Tottenham nicht nur bei den Spielern oder einem einzelnen Spiel liegt, sondern eine ernsthafte Krise im gesamten System begonnen hat.

Glauben Sie, dass die Tottenham-Führung Roberto De Zerbi sofort entlassen sollte, oder sollte man dem Italiener noch eine Chance geben, die Situation zu korrigieren? Glauben Sie, dass die „Spurs“, die auf Platz 18 in die Saison gestartet sind, dieses Jahr noch in die Top 4 zurückkehren können? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Dramas um den Londoner Klub mit allen Fußballfans und Ihren Freunden!