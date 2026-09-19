Welches Land ist das Land der Katzenliebhaber? Welches Land steht im Ranking an erster Stelle?

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Welches Land ist das Land der Katzenliebhaber? Welches Land steht im Ranking an erster Stelle?

Russland wurde als das Land mit der weltweit höchsten Anzahl an Hauskatzen identifiziert. In 59 Prozent der Haushalte des Landes lebt mindestens eine Katze. Dies ist der höchste Wert unter den in das Ranking aufgenommenen Ländern.

Dies berichtete die indonesische Analyseplattform Seasia Stats.

Neben Russland wurde auch in Rumänien, Polen, Lettland und Ungarn ein hoher Anteil an Haushalten mit Katzen festgestellt.

Gleichzeitig nimmt die Zahl der Katzenbesitzer auch in Südostasien deutlich zu:

Indonesien — 47 Prozent;

Philippinen — 43 Prozent;

Thailand — 42 Prozent.

Infografik mit einer Liste von Ländern und einer Frau mit Kopftuch, die eine weiße Katze im Arm hält.

Experten führen diesen Trend vor allem auf die Urbanisierung und den städtischen Lebensstil zurück. Katzen passen sich leicht an relativ kleine Wohnungen an, benötigen nicht viel Platz und gelten als eher unabhängige Tiere.

RusslandKatzenSeasia StatsSüdostasienHaustiere
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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