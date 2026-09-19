E-Scooter-Akku explodiert und verursacht Wohnungsbrand

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E-Scooter-Akku explodiert und verursacht Wohnungsbrand

In der russischen Region Tjumen führte die Explosion eines E-Scooter-Akkus zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Vorfall kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde verletzt.

Wie berichtet, ereignete sich der Vorfall am 17. September in einer Wohnung im 9. Stock eines Mehrfamilienhauses. Dies berichtete das Medium „SHOT“.

Ersten Informationen zufolge explodierte der Akku des E-Scooters, während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen war. Daraufhin brach ein Feuer aus, das die Wohnung innerhalb kürzester Zeit in Rauch und Flammen hüllte.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich eine junge Frau und ihr Freund in der Wohnung. Sie versuchten, dem Feuer zu entkommen und kletterten aus dem Fenster, wo sie sich in der Schwebe befanden.

Dem jungen Mann gelang es, in die darunter liegende Wohnung zu gelangen und sich zu retten. Die junge Frau stürzte jedoch aus der Höhe ab und verstarb an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die zuständigen Behörden haben eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Es wird derzeit geprüft, ob ein Defekt am E-Scooter-Akku oder andere Faktoren während des Ladevorgangs den Brand verursacht haben.

TjumenBrandereignisE-Scooter-AkkuSHOT17. September
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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