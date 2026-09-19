Marat Kambolov zum Präsidenten von Südossetien gewählt: Offizielle Ergebnisse veröffentlicht

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Marat Kambolov zum Präsidenten von Südossetien gewählt: Offizielle Ergebnisse veröffentlicht

Vor dem Hintergrund komplexer geopolitischer Prozesse und innenpolitischer Veränderungen in der Kaukasusregion sind die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen beendet. Nach den Ergebnissen der Abstimmung vom 18. September hat Marat Kambolov mit großem Vorsprung gewonnen und wurde zum neuen Präsidenten von Südossetien gewählt. Laut dem von der Zentralen Wahlkommission (ZWK) bestätigten offiziellen Endergebnis stimmten genau 84,95 Prozent der Wähler – das entspricht 27.922 Bürgern – für Kambolov.

Die allgemeine Wahlbeteiligung verzeichnete einen der höchsten Werte in der Geschichte der Region: Insgesamt 32.869 Bürger suchten die Wahllokale auf, was einer Wahlbeteiligung von 82,65 Prozent entspricht. Die Gegenkandidaten Murat Valiev (3,82 %), Kazbek Kodoev (2,52 %) und Zurab Kokoev (1,48 %) konnten im Wahlkampf keinen nennenswerten Widerstand leisten, und die Stimmen gegen alle Kandidaten beliefen sich auf nicht mehr als 4,90 Prozent.

Welche Faktoren führten dazu, dass Marat Kambolov mit einem so überwältigenden Vorsprung an die Macht kam, welche Pläne hat der neue Staatschef für Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung in der Region und wie wird sich diese politische Entscheidung auf das Kräftegleichgewicht rund um den Kaukasus auswirken?

„84,95 % absoluter Sieg und 82,65 % Wahlbeteiligung“: Offizielle Zahlen der ZWK

Verteilung der endgültigen Stimmen, bestätigt durch die Zentrale Wahlkommission von Südossetien:

  • Marat Kambolov – der absolute Sieger: Mit 27.922 Stimmen (84,95 %) gewann er das Präsidentenamt bereits im ersten Wahlgang;

  • Murat Valiev – das zweitbeste Ergebnis: Mit 1.257 Stimmen (3,82 %) lag er deutlich hinter dem Spitzenreiter;

  • Position gegen alle: 1.610 Wähler (4,90 %) stimmten gegen alle zur Wahl stehenden Kandidaten, was ein höheres Ergebnis darstellt als das der anderen Konkurrenten;

  • Kazbek Kodoev und Zurab Kokoev: Beendeten die Liste mit 828 (2,52 %) bzw. 488 (1,48 %) Stimmen;

  • Rekordbeteiligung: 32.869 Bürger nahmen an der Abstimmung teil, die Wahlbeteiligung lag bei 82,65 Prozent.

„Vorgezogene Wahl und Abstimmungsprotokoll“

Detaillierter Bericht der Präsidentschaftswahlen vom 18. September:

Kandidaten / Optionen

Anzahl der Stimmen

Prozentsatz

Platzierung und Status

Marat Kambolov

27.922

84,95 %

Gewählter Präsident

Murat Valiev

1.257

3,82 %

2. Platz

Kazbek Kodoev

828

2,52 %

3. Platz

Zurab Kokoev

488

1,48 %

4. Platz

Gegen alle

1.610

4,90 %

Proteststimmen

Gesamtzahl der Teilnehmer

32.869

82,65 %

Endgültige Wahlbeteiligung

Geopolitische und regionale Analyse: Was erwarten Experten von der Ära Kambolov?

Wichtige Schlussfolgerungen internationaler Politikwissenschaftler zu Kaukasusfragen:

  • Streben nach innerer Stabilität: Das Ergebnis von über 84 Prozent zeigt, dass die Bevölkerung der politischen Zersplitterung überdrüssig ist und sich eine einheitliche Machtvertikale sowie Stabilität wünscht;

  • Sozioökonomische Aufgaben: Die neue Führung steht vor dringenden Aufgaben wie der Modernisierung der Infrastruktur, der Stabilisierung des Regionalhaushalts und der Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung;

  • Außenpolitische Ausrichtung: Experten gehen davon aus, dass unter Kambolov die Integration mit den wichtigsten strategischen Partnern der Region gestärkt wird und die Sicherung der Grenzen eine zentrale Priorität bleibt.

Die von der ZWK bestätigten offiziellen Ergebnisse bedeuten den Beginn einer neuen politischen Phase in Südossetien und einen enormen Vertrauensvorschuss der Wähler für Marat Kambolov.

Glauben Sie, dass die Wahl von Marat Kambolov zum Präsidenten mit einer absoluten Mehrheit von 84,95 % dazu beitragen wird, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Probleme der Region zu lösen? Wie wird sich dieses Wahlergebnis im Kaukasus Ihrer Meinung nach auf die regionale politische Lage auswirken? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diesen internationalen Nachrichtenüberblick mit allen Politikinteressierten und Ihren Angehörigen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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