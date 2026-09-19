Der US-Präsident Donald Trumphat mit seinen Aussagen über ein „historisches“ Sicherheitsabkommen rund um Grönland, die strategische Insel im Zentrum der Arktis, international für große politische Spannungen und Debatten gesorgt. Trump hatte in seinen Reden verkündet, dass die USA durch ein neues Abkommen mit Dänemark und der Regierung Grönlands die „dauerhafte und vollständige Kontrolle“ über die Sicherheit der Insel erlangt hätten. Doch die renommierte The New York Times veröffentlichte unter Berufung auf verhandlungsnahe Quellen und Militärvertreter eine sensationelle Enthüllung: Der amerikanische Staatschef hat den Umfang der Befugnisse, die das neue Dokument gewährt, maßlos übertrieben.

In Wahrheit wird das US-Militär keine Kontrolle über die Insel ausüben, sondern in gleichberechtigter Partnerschaft mit den dänischen und grönländischen Verteidigungskräften agieren. Vor allem betonte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, dass das Abkommen die volle Souveränität und territoriale Integrität des Königreichs bedingungslos anerkenne – was zeigt, dass Trumps langjährige Ambitionen, Grönland vollständig unter seine Kontrolle zu bringen, nicht in Erfüllung gegangen sind.

Warum also prahlte der Chef des Weißen Hauses mit einer faktisch nicht existierenden „absoluten Herrschaft“, was unterscheidet den alten Vertrag von 1951 vom neuen Abkommen und wer hat den wahren Kampf um die Arktis für sich entschieden?

„Vollständige Kontrolle oder einfache Partnerschaft?": Der offene Widerspruch in den Erklärungen der Parteien

The New York Times enthüllt Verhandlungsdetails und offizielle Stellungnahmen:

Trumps sensationelle Behauptung: Der US-Präsident verkündete, dass Washington durch dieses Abkommen in Grönland die „dauerhafte Kontrolle über Sicherheit und alle anderen Bedürfnisse“ garantiert habe;

Kopenhagens entschiedene Antwort: Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen erklärte, dass das neue Abkommen die Souveränität und territoriale Unverletzlichkeit des Königreichs Dänemark vollständig bewahrt und bestätigt;

Das Eingeständnis des Militärs: Ein Pentagon-Sprecher teilte mit, dass die US-Streitkräfte im Rahmen des Abkommens keine Führung über lokale Strukturen übernehmen, sondern als Partner mit dänischen und grönländischen Behörden zusammenarbeiten werden;

Psychologische Niederlage: Obwohl Trump Anfang des Jahres sagte, der Besitz der Insel sei für ihn „psychologisch wichtig“ und er würde sich mit nichts Geringerem zufriedengeben, musste er sich in der Praxis mit einem reinen Partnerschaftsabkommen begnügen.

„Sperrgebiet für Rivalen und Stützpunkte von 1951“: Was bringt das neue Abkommen wirklich?

Fakten zur Verwaltung des Weißen Hauses und zur Sicherheit in der Arktis:

Ein Schild gegen China und Russland: Der Hauptgewinn des Abkommens besteht darin, dass ohne die schriftliche Zustimmung der USA kein rivalisierender Staat in Grönland Militärbasen errichten, Truppen stationieren oder in kritische Infrastruktur investieren kann;

Natürlicher Schutz des NATO-Gebiets: Militärexperten merken an, dass Grönland bereits NATO-Gebiet ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht zum Bündnis gehörender Staat dort eine Basis baut, ohnehin nahezu bei Null lag;

Das unbefristete Recht von 1951: Der bereits 1951 zwischen den USA und Dänemark unterzeichnete Vertrag war ohnehin unbefristet und erlaubte Washington bereits, großflächige militärische Einrichtungen und Radaranlagen auf der Insel uneingeschränkt zu betreiben;

Ausweitung der militärischen Präsenz: Das neue Dokument erlaubt lediglich eine gewisse Aufstockung der US-Truppenstärke und der Infrastruktur auf der Insel.

Geopolitische Analyse: Experten über Trumps politischen Schachzug

Einschätzungen von Analysten für internationale Sicherheit und Diplomaten:

Wahlkampf-PR: Analysten sind der Meinung, dass Trump ein Dokument zur Ausweitung der einfachen Verteidigungskooperation der Öffentlichkeit als „Eroberung ganz Grönlands“ verkaufte, um politisch zu punkten;

Dänemarks diplomatische Standhaftigkeit: Der europäische Staat lehnte Forderungen nach einem direkten Verkauf oder einer vollständigen Übergabe seines Territoriums entschieden ab und konnte seine nationale Souveränität wahren;

Globales Rennen um die Arktis: Vor dem Hintergrund schmelzender Gletscher und der Öffnung der Nordostpassage bleibt Grönland der heißeste strategische Stützpunkt im Ringen zwischen den USA, China und Russland.

Die Untersuchung der New York Times legt nahe, dass hinter Donald Trumps großspurigen Aussagen kein Plan zur vollständigen Übernahme der Arktis steckt, sondern ein pragmatischer Kompromiss, bei dem er die dänische Souveränität respektieren musste.

Was denken Sie: Ist Trumps Behauptung der dauerhaften Kontrolle über Grönland reine politische PR oder sind die USA tatsächlich auf dem Weg zur totalen Vorherrschaft in der Arktis? Wie bewerten Sie, dass Dänemark seine Souveränität gegenüber dem Druck des Weißen Hauses behaupten konnte? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese brisante Enthüllung zur Weltgeopolitik mit Ihren Freunden und Politikinteressierten!