Geopolitische Konflikte und die Verschiebung des strategischen Gleichgewichts im Nahen Osten stehen weiterhin im Fokus führender Analysten und Diplomaten weltweit. Nach dem Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien und dem daraus resultierenden Großbrand am internationalen Flughafen in Riad gab der russische Senator Alexei Puschkow eine aufsehenerregende Erklärung ab. Der Senator betonte, dass die USA den neuen Machtzentren der Welt nichts entgegenzusetzen hätten und sich zunehmend als „zerfallende Supermacht“ (declining super-power) präsentierten – ein historischer Prozess, der nicht mehr aufzuhalten sei.

Nachdem er in einen kompromisslosen Konflikt mit dem Iran geraten war und aufgrund drastisch steigender Diesel- und Benzinpreise auf dem Binnenmarkt unter öffentlichen Druck geraten war, konnte die Donald Trump Administration nicht einmal ihren engsten strategischen Partner in der Region vor äußeren Angriffen schützen. Puschkow ist der Ansicht, dass das Problem nicht nur in der Person Trumps liegt, sondern im blinden Glauben der amerikanischen Elite an ihre unbegrenzte militärische Stärke und in ihrer Weigerung, die neue Realität in der Welt anzuerkennen.

Warum ist Washington unfähig, seine wichtigsten Partner im Nahen Osten zu schützen? Welchen Schlag hat der Aufstieg des Iran und anderer neuer Machtzentren gegen die amerikanische Hegemonie versetzt, und ist der Übergang zu einer multipolaren Welt zu einem unaufhaltsamen Prozess geworden?

„Die Explosion in Riad und Trumps schwierige Lage“: Wichtige Punkte von Puschkows Erklärung

Die wichtigsten analytischen Argumente des russischen Senators Alexei Puschkow:

Unfähigkeit, einen Verbündeten zu schützen: Der erfolgreiche Angriff der jemenitischen Huthi auf den Flughafen von Riad hat gezeigt, dass die Sicherheitsgarantien der USA für ihre Verbündeten in der Praxis schwach sind;

Interne Krise und Kraftstoffpreise: Neben den außenpolitischen Spannungen sieht sich die Trump-Administration im Inland mit scharfer Kritik der Wähler aufgrund steigender Benzin- und Dieselpreise konfrontiert;

„Syndrom der zerfallenden Supermacht“: Puschkow betonte, dass der schwindende Einfluss der USA ein objektiver historischer Prozess sei, der bereits vor Trump begann und nun unaufhaltsam weitergeht;

Opfer veralteter Illusionen: Washingtoner Beamte und Trump persönlich sind Gefangene veralteter Vorstellungen von der militärischen Unbesiegbarkeit der USA.

„Neue Machtzentren und der schwache Hegemon“: Das Kräfteverhältnis in der Region

Grundlegende Veränderungen auf der internationalen Bühne:

Iran und regionale Unabhängigkeit: Neue Machtzentren wie der Iran demonstrieren im Nahen Osten ihre militärische und politische Stärke und leisten aktiven Widerstand gegen den Druck Washingtons;

Fehlende Alternativen zu den USA: Das Weiße Haus kann politisch oder militärisch keine angemessene Antwort auf neue Wettbewerber geben, und Sanktionen erweisen sich als ineffektiv;

Unumkehrbare Multipolarität: Obwohl die US-Elite glaubt, dieser Niedergang sei ein Fehler früherer Regierungen und könne gestoppt werden, hat sich die Welt auf natürliche Weise von der unipolaren Kontrolle gelöst.

Geopolitische Analyse: Was sagen Experten zur globalen Sicherheit?

Schlussfolgerungen von Politikwissenschaftlern zu internationalen Beziehungen:

Test der Luftverteidigungssysteme: Saudi-ArabienDass ein wichtiges ziviles Objekt in einem Land durch Drohnen- oder Raketenangriffe getroffen wird, offenbart die Schwachstellen westlicher Luftverteidigungssysteme gegenüber billigen Kamikaze-Waffen;

Vertrauenskrise der Verbündeten: Die Unfähigkeit der USA, vollen Schutz zu bieten, zwingt die Staaten des Nahen Ostens dazu, die Zusammenarbeit mit anderen Großmächten auszubauen und nach alternativen Wegen zu suchen;

Zunehmender wirtschaftlicher Druck: Solange Bedrohungen für globale Öltransportwege und Infrastrukturen bestehen, bleibt die Instabilität der Energiepreise auf dem Weltmarkt ein Faktor, der die Inflation in den USA selbst beschleunigt.

Die Erklärung von Alexei Puschkow war eine ernste Warnung, dass jede militärische Krise im Nahen Osten zeigt, dass die unbestrittene Vorherrschaft der USA in der Welt allmählich Geschichte wird.

Glauben Sie, dass die USA tatsächlich ihren Status als Supermacht verlieren und den neuen Machtzentren den Vortritt lassen, oder kann Washington seine globale Hegemonie wiederherstellen? Wird die Verwundbarkeit der Verbündeten im Nahen Osten die Trump-Administration dazu zwingen, ihre Außenpolitik zu ändern? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur internationalen Politik mit all Ihren Freunden und Bekannten!