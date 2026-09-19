Samsung Galaxy S27 Ultra erhält einen größeren Akku

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Samsung Galaxy S27 Ultra erhält einen größeren Akku

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat beschlossen, die Akkukapazität seiner kommenden Flaggschiff-Smartphones zu erhöhen. Laut Daten der chinesischen Regulierungsbehörde 3C wird das neue Modell Galaxy S27 Ultra die traditionelle 5000 mAh-Grenze, die jahrelang unverändert blieb, hinter sich lassen und einen deutlich größeren Akku erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass die Ultra-Flaggschiffe des Unternehmens in den letzten Jahren mit 5000 mAh-Akkus ausgestattet waren. Dieser Umstand wurde von Nutzern und Technologieexperten kritisiert und teilweise als "hinter den Marktanforderungen zurückbleibend" bewertet. Neue Daten deuten darauf hin, dass sich dieser Ansatz ändert.

Akkukapazität und Marketing-Kennzahlen

Wie Ixbt.com unter Berufung auf Daten der chinesischen Regulierungsbehörde berichtet, wird das Modell Galaxy S27 Ultra mit einem 5534 mAh-Akku ausgestattet sein. Experten weisen darauf hin, dass dieser Wert für die technischen Unterlagen des Geräts bestimmt ist, während die Zahl in Marketingmaterialien und bei offiziellen Präsentationen aufgrund von Marketingvorgaben voraussichtlich auf 5700 mAh aufgerundet wird.

Auch das Galaxy S27 Pro, ein kompakterer Vertreter der Serie, wurde nicht vernachlässigt. Interessanterweise erhält diese kleinere Version einen noch größeren Akku als das aktuelle Galaxy S26 Ultra. Laut der Datenbank der Regulierungsbehörde wird das Galaxy S27 Pro mit einem 5087 mAh-Akku ausgestattet sein (der im Marketing als 5200 mAh beworben werden könnte).

Schnellladefunktionen

Neben der Erhöhung der Akkukapazität ist auch die Ladegeschwindigkeit für die Nutzer von großer Bedeutung. In den 3C-Regulierungsdokumenten ist angegeben, dass die Ladeleistung für beide neuen Flaggschiff-Modelle identisch festgelegt wurde.

Demnach unterstützen die Modelle Galaxy S27 Ultra und Galaxy S27 Pro eine 60 W Schnellladetechnologie. Dieser Wert verbessert den Komfort der Samsung-Flaggschiffe im täglichen Gebrauch weiter und ermöglicht es, die größeren Akkus in kurzer Zeit aufzuladen.

Bisher hat Samsung noch keine endgültigen Informationen zum offiziellen Veröffentlichungsdatum und zu weiteren technischen Spezifikationen dieser Geräte bekannt gegeben. Die Zertifizierung durch große Behörden wie 3C deutet jedoch darauf hin, dass sich die Smartphones in der Nähe der Produktionsphase befinden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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