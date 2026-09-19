Bunyodkor besiegt Buchara zu Hause: Der Verein entfernt sich aus der Gefahrenzone

Im Rahmen des 22. Spieltags der usbekischen Superliga kam es in der Hauptstadt Taschkent zu einem intensiven Duell zwischen Bunyodkor, das versucht, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, und Buchara, das den Anschluss an die Top-Vier sucht. Ivan Bošković Die „Schwalben“ unter der Leitung von Ivan Bošković begannen die Partie äußerst aktiv und gingen bereits in der 8. Minute durch ein schnelles Tor von Schahzodjon Nematjonow in Führung.

Obwohl die Gäste nicht aufgeben wollten und in der 34. Minute durch einen präzisen Schuss von Temur Mamasidiqow ausgleichen konnten, erzielte Abdulhamid Ikromow in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) den zweiten Siegtreffer für die Hauptstädter (2:1). In der zweiten Halbzeit blieb das Tor sauber, und die Gastgeber sicherten sich drei goldwerte Punkte. Nach diesem wichtigen Erfolg erhöhte Bunyodkor sein Punktekonto auf 22, kletterte auf den 13. Tabellenplatz und konnte im Abstiegskampf aufatmen; Buchara hingegen blieb mit 34 Punkten auf dem 5. Platz und verpasste die Chance, näher an die Medaillenränge heranzurücken.

Wie haben die Schützlinge von Ivan Bošković dem Druck des starken Gegners standgehalten, und wie wird dieser Erfolg am 22. Spieltag die Zukunft von Bunyodkor beeinflussen und warum konnte Buchara auswärts nicht das erwartete Ergebnis erzielen?

„Schnelles Tor in der 8. Minute und Treffer in der 45.+1“: Die Chronik des Spiels in Taschkent

Details zur spannenden Begegnung des 22. Spieltags in der Hauptstadt:

Blitzstart durch Schahzodjon Nematjonow (8'): Der junge Torjäger der Gastgeber nutzte gleich zu Beginn einen Fehler in der gegnerischen Abwehr und eröffnete den Torreigen (1:0);

Die Antwort aus Buchara (34'): Die Gäste, die auf den Ausgleich drängten, trafen dank der individuellen Klasse von Temur Mamasidiqow zum Ausgleich (1:1);

Coolness vor der Pause (45+1'): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Abdulhamid Ikromow Bunyodkor erneut in Führung (2:1);

Disziplin in der zweiten Halbzeit: In der zweiten Hälfte verteidigten die Hauptstädter diszipliniert, hielten das Ergebnis und sicherten sich den immens wichtigen Sieg;

Tabellenveränderung: Bunyodkor klettert mit 22 Punkten auf den 13. Platz, Buchara bleibt mit 34 Punkten auf Rang 5.

Superliga 22. Spieltag: Spielbericht und Aufstellungen

Das offizielle Protokoll der Begegnung in Taschkent:

Wettbewerb / Spieltag Endergebnis Torschützen Punktestand Superliga, 22. Spieltag Bunyodkor 2 : 1 Buchara Nematjonow 8', Ikromow 45+1' — Mamasidiqow 34' Bunyodkor — 22 Punkte (13. Platz) / Buchara — 34 Punkte (5. Platz)

Aufstellung Bunyodkor: Abdumawlon Abdujalilow, Sardor Rahmonow, Amir Turaqulow, Muhammadjon Hakimow, Schahzodjon Nematjonow (Sardor Abdunabijew, 80), Narimonjon Ahmadjonow, Nosirjon Abdusalomow, Islom Anwarow, Abdulhamid Ikromow, Schamsiddin Tursunmahammadow, Mirkamol Annamatow (Eldor Naimow, 80);

Aufstellung Buchara: Azizxon Isaqow, Xurshidbek Muxtorow, Anwarjon Juraew (Ozodbek Rajabow, 13), Temur Mamasidiqow (Asilbek Qayumow, 71), Quwondiq Ruzijew (Nika Kacharawa, 71), Asadbek Jurabojew, Scherzod Esanow, Muhammad Yuldoschew, Bojan Mladović, Kirill Todorow, Vladimir Rodić;

Zwangswechsel: Bei Buchara musste Anwarjon Juraew bereits in der 13. Minute das Feld verlassen.

Taktische Analyse: Experten über den Sieg von Bunyodkor

Die wichtigsten Schlussfolgerungen lokaler Fußballexperten zum Spiel:

Der richtige Plan von Ivan Bošković: Die Gastgeber setzten gegen den starken Gegner nicht auf Ballbesitz, sondern auf schnelle Konter und Standardsituationen, um die Oberhand zu gewinnen;

Die Energie der Jugend: Dass Schahzodjon Nematjonow und Abdulhamid Ikromow in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernahmen, verlieh Bunyodkor zusätzliche Kraft;

Die schwache Gegenwehr von Buchara: Obwohl die Gäste personell stark wirkten, fehlte es im Mittelfeld an Kreativität, und auch die Einwechslung erfahrener Spieler wie Nika Kacharawa konnte das Spiel nicht mehr entscheidend verändern;

Abstiegskampf: Für den Verein aus Taschkent sind diese drei Punkte psychologisch von großer Bedeutung und schaffen die Grundlage, um mit Zuversicht in die entscheidenden Spiele zum Saisonende zu gehen.

Die kämpferische Leistung von Bunyodkor vor heimischem Publikum hat erneut bewiesen, dass der Verein in der Lage ist, einen würdigen Platz in der Superliga zu behaupten.

Glauben Sie, dass Bunyodkor diesen Siegeszug fortsetzen und sich bis zum Saisonende vollständig aus der Gefahrenzone befreien kann? Wie stark wird dieser Auswärtsausrutscher von Buchara den Kampf des Teams um die Top-Drei beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über das spannende Duell der Superliga mit allen usbekischen Fußballfans und Ihren Freunden!