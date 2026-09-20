Mutter läuft barfuß 3 km für die Bildung ihrer Töchter

In Indien nahm die 47-jährige Ramabai Ranvir barfuß an einem 3-Kilometer-Lauf teil und gewann, um das Preisgeld für die Ausbildung ihrer Töchter zu sichern.

Die Frau hatte sich nicht speziell auf den Wettbewerb vorbereitet. Da ihre Schuhe während des Laufs immer wieder abfielen, zog sie diese aus und setzte das Rennen barfuß fort. In der Kategorie der 30- bis 60-jährigen Frauen erreichte sie als Erste das Ziel.

Ramabai erhielt für ihren Sieg 3.000 Rupien (ca. 31 Dollar) als Preisgeld. Mit diesem Geld sollen Bücher und Lernmaterialien für ihre Töchter gekauft werden.

Seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2012 ist Ramabai die alleinige Ernährerin der Familie. Sie hat ihre beiden Töchter durch harte Arbeit großgezogen. Sie selbst musste die Schule im Alter von 13 Jahren abbrechen.

Sie möchte, dass ihre Töchter die Chancen erhalten, die ihr selbst verwehrt blieben. Derzeit bereiten sich ihre Töchter auf Prüfungen für den Polizeidienst bzw. den öffentlichen Dienst vor.

Nachdem Ramabais Geschichte weithin bekannt wurde, wies der indische Richter Surya Kant die örtlichen Behörden an, ihr 50.000 Rupien (ca. 521 Dollar) als finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

„Solange ich lebe, muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um meinen Töchtern eine gute Bildung zu ermöglichen“, sagte Ramabai.