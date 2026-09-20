Mann findet nach 38 Jahren seine Nanny und schenkt ihr ein Auto sowie 10 Millionen Franc

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Mann findet nach 38 Jahren seine Nanny und schenkt ihr ein Auto sowie 10 Millionen Franc

Wie ausländische Medien berichten, hat ein Franzose seine Nanny, die sich in seiner Kindheit an der Elfenbeinküste um ihn gekümmert hatte, nach 38 Jahren Suche endlich wiedergefunden.

Demnach war der Vater des Mannes vor einigen Jahren beruflich an der Elfenbeinküste tätig. In dieser Zeit betreute eine Frau namens Aisha seinen kleinen Sohn und kümmerte sich liebevoll um ihn.

Später kehrte die Familie nach Frankreich zurück und der Kontakt brach ab. Doch der Mann vergaß die Frau, die ihn in seiner Kindheit betreut hatte, über die Jahre nicht. Nach 38 Jahren gelang es ihm, sie ausfindig zu machen.

Berichten zufolge reiste er an die Elfenbeinküste, um Aisha zu treffen. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte er ihr 10 Millionen CFA-Franc, ein neues Auto und sicherte ihr eine lebenslange monatliche Rente zu.

Es heißt, dass Aisha einen Teil des Geldes für die Renovierung ihres Hauses und die Ausbildung ihrer Enkelkinder verwenden möchte.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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