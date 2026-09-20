Frühes Tor und stabile Defensive im „Jar“: „Surxon“ feiert wichtigen Sieg

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Frühes Tor und stabile Defensive im „Jar“: „Surxon“ feiert wichtigen Sieg

Im Rahmen des 22. Spieltags der usbekischen Superliga fand ein intensives und kompromissloses Duell zwischen zwei rivalisierenden Teams statt, die darum kämpfen, sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Im Stadion „Jar“ in Taschkent empfing der Klub „Surxon“ aus Termiz die Spieler von „Qo‘qon-1912“ und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Sieg. Das einzige Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, fiel bereits in den Anfangsminuten: In der 8. Minute bewies der Legionär der Termizer, Tornike Zebniauri, Geistesgegenwart und verwandelte einen Angriff seines Teams mit einem präzisen Schuss.

Nach diesem frühen Treffer drängten die Gäste aus dem Ferghana-Tal unermüdlich auf den Ausgleich, doch die Defensive und der Torhüter von „Surxon“ agierten fehlerfrei und ließen keine gegnerischen Chancen zu. Dank dieser wertvollen 3 Punkte erhöhte „Surxon“ sein Konto auf 26 Zähler und kletterte auf den 10. Tabellenplatz, während „Qo‘qon-1912“ bei 20 Punkten auf dem gefährlichen 15. Platz verharrt und die Aufgabe, den Klassenerhalt zu sichern, weiter erschwerte.

Was zeichnete also die Taktik von „Surxon“ aus, die es schaffte, den Vorsprung über 80 Minuten lang zu verteidigen? Warum schwächelt die Offensivlinie von „Qo‘qon-1912“und welche strategische Bedeutung hat dieser Sieg für die Termizer kurz vor Saisonende?

„Zebniauris schnelles Tor und die Belagerung im Jar“: Chronik der Partie

Die wichtigsten Ereignisse und Wendepunkte während der Begegnung:

  • Der entscheidende Treffer in der 8. Minute: Tornike Zebniauri nutzte von Beginn an eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und eröffnete den Torreigen;

  • Die abgeklärte Defensive von „Surxon“: Nach dem Führungstreffer stellten die Gastgeber auf eine geordnete Defensive um und ließen dem Gegner durch Konterspiel keine Räume;

  • Doppelwechsel zur Halbzeit: In der 46. Minute stärkte das Trainerteam das Mittelfeld, indem es Uktamov und Abduhamidov für Ramazonov und Qodirov einwechselte;

  • Der fruchtlose Druck von „Qo‘qon-1912“: Die Gäste erhöhten durch Nimeli, Gvazava und eingewechselte Stürmer den Druck, fanden jedoch keinen Weg zum Tor;

  • Das 1:0 bleibt bestehen: Bis zum Schlusspfiff des Schiedsrichters behielten die Verteidiger von „Surxon“ die Konzentration und sicherten den Sieg.

Superliga 22. Spieltag: Statistik der Partie „Surxon“ — „Qo‘qon-1912“

Kader der Mannschaften und die wichtigsten statistischen Daten des Spiels:

Indikatoren und Kriterien

„Surxon“ (Gastgeber)

„Qo‘qon-1912“ (Gast)

Endstand

1

0

Torschütze

Tornike Zebniauri (8. Minute)

Austragungsort

Stadion „Jar“ (Taschkent)

Stadion „Jar“ (Taschkent)

Gesammelte Punkte

26 Punkte (auf Platz 10 geklettert)

20 Punkte (auf Platz 15 geblieben)

Stamm-Torhüter

Merganov

Davronov

Taktische Änderungen

Doppelrotation in der 46. Minute

Offensive Wechsel in der 62. und 86. Minute

Fußballanalyse: Experten über das knappe Duell im „Jar“

Fazit der Experten der nationalen Meisterschaft und Sportkommentatoren:

  • Zebniauris Instinkt: Die Fähigkeit, ein frühes Tor zu erzielen, veränderte das Szenario des Spiels komplett zugunsten der Termizer und ermöglichte es ihnen, nach ihrem Plan zu agieren;

  • Disziplin in der Abwehr: Eine der größten Stärken von „Surxon“ in dieser Saison bleibt die Kompaktheit der Abwehrlinie, wenn man in Führung liegt;

  • Das Realisierungsproblem bei „Qo‘qon-1912“: Trotz Ballbesitz und Offensivdrang führen Ungenauigkeiten bei den Abschlüssen und mangelnde Entschlossenheit zu Punktverlusten;

  • Zuspitzung im Abstiegskampf: Während dieser Sieg „Surxon“ etwas aus der Gefahrenzone befreit hat, bedeutet er für „Qo‘qon-1912“, dass die verbleibenden Spieltage echte Überlebenskämpfe werden.

Die kämpferische Leistung von „Surxon“ im „Jar“ stärkt die Moral des Teams und gibt den Fans vor der Schlussphase der Superliga große Zuversicht.

Was glauben Sie: War das Halten des Ergebnisses dank des frühen Tores ein taktischer Sieg des Trainers oder lag es an der Offensivschwäche von „Qo‘qon-1912“? Glauben Sie, dass „Qo‘qon-1912“ den 15. Platz verlassen und den Klassenerhalt in der Superliga sichern kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analysen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des usbekischen Fußballs mit Ihren Freunden und Sportbegeisterten!

SurxonQo‘qon-1912TermizSuperligaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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