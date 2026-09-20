Am 9. Spieltag der Schweizer Super League feierte der souveräne Tabellenführer Lugano einen deutlichen und überzeugenden Auswärtssieg gegen Lausanne-Sport. Die Partie im Stade de la Tuilière verlief unter der absoluten Dominanz der Gäste und endete mit einem klaren 4:0-Erfolg. Für die Fans aus Usbekistan ist das Erfreulichste, dass unser Nationalverteidiger Behruz Karimov in der Startelf von Lugano stand, 72 Minuten lang agierte und mit einem Assist einen wichtigen Beitrag zum Sieg seines Teams leistete.

Der zum Spieler des Spiels avancierte Stürmer Delcroix erzielte einen Hattrick, während der andere Treffer durch ein Eigentor des Lausanner Verteidigers Sow fiel. Nach diesem Sieg baut Lugano seinen Vorsprung auf 25 Punkte aus und festigt die Tabellenführung, wobei sie nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Young Boys liegen; Lausanne bleibt mit 6 Punkten am Tabellenende.

Wird Behruz Karimovs konstante Leistung in der Schweiz seinen Wechsel in eine europäische Top-Liga beschleunigen und kann Lugano in dieser Saison die Schweizer Meisterschaft feiern?

„Hattrick von Delcroix und Assist von Karimov“: Spielchronik

Die wichtigsten Momente der Partie im Stade de la Tuilière:

Delcroix' Elfmeter und Tor-Gala: Der Stürmer verwandelte in der 35. Minute einen Elfmeter zur Führung und erzielte in der 48. und 52. Minute zwei weitere Treffer, womit er seinen Hattrick perfekt machte.

Effektive Aktion von Behruz Karimov: Der usbekische Verteidiger zeigte über 72 Minuten eine aktive Leistung, lieferte einen Assist und erhielt eine hohe Bewertung.

Eigentor der Gastgeber: In der 61. Minute beförderte Lausanne-Verteidiger Sow den Ball ins eigene Netz und erhöhte den Spielstand auf 4:0.

Taktische Änderung im Kader: In der 72. Minute nahmen die Trainer Karimov und Bislimi vom Platz und brachten dafür Marques und Candice.

6-Punkte-Vorsprung in der Tabelle: Nach 9 Spieltagen hat Lugano 25 Punkte gesammelt und sich einen sicheren Abstand zu den Young Boys (19 Punkte) verschafft.

Schweizer Super League 9. Spieltag: Lausanne — Lugano Protokoll

Vergleich der Spielstatistiken und der Tabellensituation:

Indikatoren und Kriterien Lausanne (Heim) Lugano (Gast) Endstand 0 0:4 Torschützen — Delcroix 35. (Elfmeter), 48., 52.; Sow 61. (Eigentor) Leistung von Behruz Karimov — Startelf, 72 Minuten, 1 Assist Gesammelte Punkte 6 Punkte 25 Punkte (Tabellenführer) Tabellenplatz Letzter Platz (12. Rang) 1. Platz (+6 Punkte vor Verfolger) Rotationszeit Taktische Auswechslungen In der 72. Minute wurde Karimov durch Marques ersetzt

Fußballanalyse: Experten über Karimov und Lugano

Wichtige Schlussfolgerungen von europäischen Fußball-Experten und Analysten:

Die stetige Entwicklung von Behruz Karimov: Dass der junge Verteidiger regelmäßig in der Startelf einer europäischen Liga steht und offensiv effektiv (Assist) agiert, beweist sein hohes Potenzial.

Großer Gewinn für die Nationalmannschaft: Vor den wichtigen Spielen im September/Oktober gegen den Iran, Syrien und Südkorea gibt Karimovs Top-Form dem Trainerstab der Nationalmannschaft eine solide Basis.

Meisterschaftspotenzial von Lugano: Einen Dauer-Grand wie die Young Boys mit 6 Punkten Vorsprung zu distanzieren und auswärts vier Tore zu erzielen, beweist, dass das Team ein Titelanwärter ist.

Ausgewogenes Spiel: Trotz des Auswärtsspiels die Null zu halten und dem Gegner kaum Chancen zu lassen, zeigt die starke taktische Disziplin von Lugano.

Dieser Glanzauftritt von Behruz Karimov auf Schweizer Boden ist ein weiterer Beweis dafür, dass usbekische Legionäre auf der europäischen Bühne mutig ihren Weg gehen.

Glauben Sie, dass Behruz Karimov mit Lugano Schweizer Meister wird und später in eine Top-5-Liga wechselt? Kann Karimov seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft festigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Erfolg des usbekischen Fußballs mit Ihren Freunden!