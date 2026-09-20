Eltern vor 25 Jahren verschwunden: Kinder warten noch immer

·1·Welt
Eltern vor 25 Jahren verschwunden: Kinder warten noch immer

In Eritrea fehlt von den Eltern, die vor 25 Jahren verhaftet wurden, bis heute jede Spur. Hanna Petros Solomon war 10 Jahre alt, als ihr Vater festgenommen wurde. Zwei Jahre später verschwand auch ihre Mutter Aster Yohannes, als sie in das Land zurückkehrte.

Hannas Vater, Petros Solomon, war einer der wichtigsten Anführer im Unabhängigkeitskampf gegen Äthiopien. Nach der Unabhängigkeit Eritreas 1993 diente er als Verteidigungs- und Außenminister sowie später als Fischereiminister.

Im Mai 2001 sandten Petros und 14 weitere hochrangige Politiker einen offenen Brief an Präsident Isaias Afewerki, in dem sie die Umsetzung der Verfassung und die Durchführung nationaler Wahlen forderten. Sie wurden später als G-15 bekannt.

In der Nacht zum 18. September 2001 verhafteten eritreische Sicherheitskräfte mehrere Mitglieder der Gruppe. Petros wurde ebenfalls festgenommen, als er gerade zum Joggen unterwegs war.

Zu diesem Zeitpunkt studierte Hannas Mutter in den USA. Sie versuchte, Pässe für ihre Kinder zu bekommen, wurde jedoch abgewiesen. Nach zwei Jahren und verschiedenen Versprechungen entschied sie sich, nach Eritrea zurückzukehren.

Am 11. Dezember 2003 warteten ihre Kinder am internationalen Flughafen Asmara auf sie, doch Aster erschien nicht unter den Passagieren. Später wurden sie gebeten, ihr Gepäck am Flughafen abzuholen – so erfuhr die Familie, dass sie zwar im Land angekommen, aber nie nach Hause zurückgekehrt war.

Später verbreitete sich die Nachricht, dass Aster im berüchtigten Gefängnis Karshelli in Asmara festgehalten wurde.

Es hieß, Petros und den anderen G-15-Mitgliedern seien Verrat und ähnliche Delikte vorgeworfen worden, doch ein öffentlicher Prozess fand nie statt. Den Familien wurden keine klaren Informationen über ihren Verbleib oder darüber, ob sie noch am Leben sind, gegeben.

In jener Zeit wurden in Eritrea auch unabhängige Medien geschlossen und zahlreiche Redakteure und Journalisten verhaftet.

Hanna verließ Eritrea Jahre später. Die heute 35-Jährige lebt in den USA und arbeitet als Expertin für Traumatherapie. Dennoch fürchtet sie, die Kindheitserinnerungen an ihre Eltern zu verlieren.

Sie erinnert sich daran, wie ihr Vater es liebte, die Familie zu versammeln und während Reisen Gesangswettbewerbe mit den Kindern zu veranstalten. Ihre Mutter liebte die Musik von ABBA, Dolly Parton und Whitney Houston.

Eine zweite Familie erlebte dasselbe Schicksal

Ibrahim Sherifo, der Sohn eines weiteren G-15-Mitglieds, verlor ebenfalls seine Eltern. 2001 war er 13 Jahre alt. Seine Mutter, Aster Fissehatsion, wurde morgens aus ihrem Haus geholt, und sein Vater, Mahmud Ahmed Sherifo, wurde während seines Trainings festgenommen.

Der heute 38-jährige Ibrahim lebt in den Niederlanden und studiert Politikwissenschaften. Er betrachtet den 18. September 2001 nicht nur für seine Familie, sondern für ganz Eritrea als einen dunklen Tag.

Hanna und Ibrahim sind ihren Angehörigen dankbar, die sie in ihrer Kindheit unterstützt haben. Sie sind stolz darauf, dass ihre Eltern den Mut hatten, Reformen zu fordern und ihre Meinung offen zu äußern.

Hanna sucht nach einer Antwort auf die einfachste Frage, die seit 25 Jahren unbeantwortet bleibt: Sind ihre Eltern noch am Leben oder nicht?

Internationale Menschenrechtsorganisationen stufen die G-15-Mitglieder als gewaltlose politische Gefangene ein und fordern ihre Freilassung sowie Informationen über ihr Schicksal.

Petros SolomonEritreaG-15MenschenrechtePolitische Gefangene
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In China: Feuerwerkskörper explodiert neben junger Frau (Video)In China: Feuerwerkskörper explodiert neben junger Frau (Video)Heute, 19:30Braut leistet bei ihrer Hochzeitsfeier zwei Mitarbeitern Erste HilfeBraut leistet bei ihrer Hochzeitsfeier zwei Mitarbeitern Erste HilfeHeute, 16:23Mann findet nach 38 Jahren seine Nanny und schenkt ihr ein Auto sowie 10 Millionen FrancMann findet nach 38 Jahren seine Nanny und schenkt ihr ein Auto sowie 10 Millionen FrancHeute, 16:11Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)Heute, 15:52Neun mysteriöse neue Arten am Meeresboden entdecktNeun mysteriöse neue Arten am Meeresboden entdecktHeute, 13:38„Das Mekka-Abkommen tritt in Kraft“: Türkei bereit zur militärischen Unterstützung Saudi-Arabiens„Das Mekka-Abkommen tritt in Kraft“: Türkei bereit zur militärischen Unterstützung Saudi-ArabiensHeute, 13:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?