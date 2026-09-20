Eltern vor 25 Jahren verschwunden: Kinder warten noch immer

In Eritrea fehlt von den Eltern, die vor 25 Jahren verhaftet wurden, bis heute jede Spur. Hanna Petros Solomon war 10 Jahre alt, als ihr Vater festgenommen wurde. Zwei Jahre später verschwand auch ihre Mutter Aster Yohannes, als sie in das Land zurückkehrte.

Hannas Vater, Petros Solomon, war einer der wichtigsten Anführer im Unabhängigkeitskampf gegen Äthiopien. Nach der Unabhängigkeit Eritreas 1993 diente er als Verteidigungs- und Außenminister sowie später als Fischereiminister.

Im Mai 2001 sandten Petros und 14 weitere hochrangige Politiker einen offenen Brief an Präsident Isaias Afewerki, in dem sie die Umsetzung der Verfassung und die Durchführung nationaler Wahlen forderten. Sie wurden später als G-15 bekannt.

In der Nacht zum 18. September 2001 verhafteten eritreische Sicherheitskräfte mehrere Mitglieder der Gruppe. Petros wurde ebenfalls festgenommen, als er gerade zum Joggen unterwegs war.

Zu diesem Zeitpunkt studierte Hannas Mutter in den USA. Sie versuchte, Pässe für ihre Kinder zu bekommen, wurde jedoch abgewiesen. Nach zwei Jahren und verschiedenen Versprechungen entschied sie sich, nach Eritrea zurückzukehren.

Am 11. Dezember 2003 warteten ihre Kinder am internationalen Flughafen Asmara auf sie, doch Aster erschien nicht unter den Passagieren. Später wurden sie gebeten, ihr Gepäck am Flughafen abzuholen – so erfuhr die Familie, dass sie zwar im Land angekommen, aber nie nach Hause zurückgekehrt war.

Später verbreitete sich die Nachricht, dass Aster im berüchtigten Gefängnis Karshelli in Asmara festgehalten wurde.

Es hieß, Petros und den anderen G-15-Mitgliedern seien Verrat und ähnliche Delikte vorgeworfen worden, doch ein öffentlicher Prozess fand nie statt. Den Familien wurden keine klaren Informationen über ihren Verbleib oder darüber, ob sie noch am Leben sind, gegeben.

In jener Zeit wurden in Eritrea auch unabhängige Medien geschlossen und zahlreiche Redakteure und Journalisten verhaftet.

Hanna verließ Eritrea Jahre später. Die heute 35-Jährige lebt in den USA und arbeitet als Expertin für Traumatherapie. Dennoch fürchtet sie, die Kindheitserinnerungen an ihre Eltern zu verlieren.

Sie erinnert sich daran, wie ihr Vater es liebte, die Familie zu versammeln und während Reisen Gesangswettbewerbe mit den Kindern zu veranstalten. Ihre Mutter liebte die Musik von ABBA, Dolly Parton und Whitney Houston.

Eine zweite Familie erlebte dasselbe Schicksal

Ibrahim Sherifo, der Sohn eines weiteren G-15-Mitglieds, verlor ebenfalls seine Eltern. 2001 war er 13 Jahre alt. Seine Mutter, Aster Fissehatsion, wurde morgens aus ihrem Haus geholt, und sein Vater, Mahmud Ahmed Sherifo, wurde während seines Trainings festgenommen.

Der heute 38-jährige Ibrahim lebt in den Niederlanden und studiert Politikwissenschaften. Er betrachtet den 18. September 2001 nicht nur für seine Familie, sondern für ganz Eritrea als einen dunklen Tag.

Hanna und Ibrahim sind ihren Angehörigen dankbar, die sie in ihrer Kindheit unterstützt haben. Sie sind stolz darauf, dass ihre Eltern den Mut hatten, Reformen zu fordern und ihre Meinung offen zu äußern.

Hanna sucht nach einer Antwort auf die einfachste Frage, die seit 25 Jahren unbeantwortet bleibt: Sind ihre Eltern noch am Leben oder nicht?

Internationale Menschenrechtsorganisationen stufen die G-15-Mitglieder als gewaltlose politische Gefangene ein und fordern ihre Freilassung sowie Informationen über ihr Schicksal.