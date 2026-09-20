In China: Feuerwerkskörper explodiert neben junger Frau (Video)

·11·Welt
In China: Feuerwerkskörper explodiert neben junger Frau (Video)

In China erschrak eine junge Frau, die auf einer Brücke einen Feuerwerkskörper zündete, durch eine unerwartete Explosion. Das Video des Vorfalls verbreitet sich in den sozialen Medien.

Im Video ist zu sehen, wie die junge Frau auf der Brücke ein Feuerwerk anzündet, woraufhin es kurz darauf direkt neben ihr zu einem heftigen Blitz und einer Explosion kommt. Die Frau weicht erschrocken zurück.

Bisher gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, wann und in welcher Region Chinas das Video aufgenommen wurde oder ob die Frau bei dem Vorfall verletzt wurde.

Das Video verbreitet sich in den sozialen Netzwerken und zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich.

ChinaFeuerwerkExplosionSoziale MedienVideo
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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