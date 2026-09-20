Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)

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Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)

In Syrien wurden Hunderte von Büchern wiedergefunden, die 15 Jahre lang hinter einer Hauswand versteckt waren. Ein Mann namens Abu Bilal hatte seine wertvolle Bibliothek im Jahr 2011 hinter einer Mauer in seinem Haus verborgen, um sie vor der sich verschlechternden Sicherheitslage zu schützen. Dies berichtete Al Jazeera.

Es wird berichtet, dass Abu Bilal nach dem Verstecken der Bücher eine Betonwand davor errichtete und später mit seiner Familie Syrien verließ. Nach fast 15 Jahren kehrte er in sein Haus zurück und riss die Wand mit einem Hammer ein.

Hinter der Mauer kamen Hunderte von Büchern und Zeitschriften, religiöse Literatur, Manuskripte, Zertifikate zum Koranlesen sowie persönliche Dokumente zum Vorschein. Quellen zufolge blieb der Großteil der Bibliothek trotz der jahrelangen Lagerung an einem geschlossenen Ort in gutem Zustand.

Diese Momente wurden von Abu Bilals Sohn, dem Schriftsteller und Aktivisten Bilal Allun, gefilmt und in den sozialen Medien geteilt. Das Video zeigt, wie der Mann die Wand einreißt und seine jahrelang verborgenen Bücher eines nach dem anderen herausholt.

Es wird angemerkt, dass die Bibliothek für Abu Bilal nicht nur eine Büchersammlung war, sondern ein wertvolles Erbe, das er über Jahre hinweg bewahrt hatte. Seine Wiedervereinigung mit den Büchern nach 15 Jahren stieß in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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