iPhone 18 Pro Verkäufe in China übertreffen die Vorgängergeneration

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iPhone 18 Pro Verkäufe in China übertreffen die Vorgängergeneration

Der Verkauf der neuesten Flaggschiffe von Apple, dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max, hat auf dem chinesischen Markt offiziell begonnen. Den ersten Ergebnissen nach zu urteilen, stießen diese Geräte bei den Käufern auf großes Interesse und übertrafen die Zahlen des Vorjahres deutlich. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Position des Unternehmens auf dem asiatischen Markt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden am ersten Verkaufstag in China insgesamt 322.800 Einheiten der neuen Smartphone-Generation verkauft. Dieser Wert liegt etwa 30 Prozent über dem Ergebnis des gleichen Zeitraums der im letzten Jahr eingeführten iPhone 17 Pro-Serie.

Nachfrage nach Modellen

Analysen zeigten, dass das Gerät mit dem größeren Bildschirm und den erweiterten Funktionen die bevorzugte Wahl der Käufer war. Insbesondere entfielen 55,5 Prozent aller verkauften Geräte auf das iPhone 18 Pro Max.

Der verbleibende Anteil von 44,5 Prozent entfiel auf das Basis-Pro-Modell. In absoluten Zahlen ausgedrückt, fanden am ersten Tag etwa 179.000 Einheiten des iPhone 18 Pro Max und 144.000 Einheiten des iPhone 18 Pro ihre Besitzer.

Preispolitik und Details zur Einführung

Zur Erinnerung: Apple hat seine neuen Flaggschiff-Smartphones am 10. September dieses Jahres angekündigt. Auf dem chinesischen Markt werden diese Geräte im Premium-Preissegment verkauft.

Konkret beginnt der Einstiegspreis für das iPhone 18 Pro Smartphone im Land bei 10.000 Yuan (ca. 1.495 USD). Für die größere Version, das iPhone 18 Pro Max, müssen Käufer mindestens 11.000 Yuan (ca. 1.645 USD) bezahlen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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