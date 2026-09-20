Braut leistet bei ihrer Hochzeitsfeier zwei Mitarbeitern Erste Hilfe

Im indischen Bundesstaat Kerala leistete die Ärztin Shirin Subair während ihrer eigenen Hochzeitsfeier zwei Catering-Mitarbeitern Erste Hilfe, die plötzlich erkrankten. Dies berichtete India Today.

Wie bekannt wurde, verschlechterte sich der Gesundheitszustand von zwei Frauen, die im Catering-Team arbeiteten, während der Hochzeitsfeier von Shirin Subair und Dr. Riaz in der Stadt Kannur. Eine der Frauen hatte Nasenbluten, die andere litt unter Schwindel.

Da bekannt war, dass Shirin Ärztin ist, wurde sie während der Feier um Hilfe gebeten. Obwohl sie ihr Hochzeitskleid trug, unterbrach sie die Zeremonie kurzzeitig, untersuchte den Zustand der Frauen und leistete Erste Hilfe.

Der Frau mit Nasenbluten wurde geraten, sich nach vorne zu beugen und den weichen Teil der Nase 10–15 Minuten lang zuzudrücken. Die Frau mit Schwindel wurde hingelegt und ihre Beine leicht hochgelagert.

Shirin betrachtete den Vorfall als eine für sie normale Situation. Sie sagte, dass man helfen sollte, wann immer jemand Hilfe benötigt.

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und sorgte für viel Lob für Shirin Subair. Die Ärztin selbst gab an, in diesem Moment nicht bemerkt zu haben, dass sie jemand filmte.