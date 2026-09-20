Preiserhöhungen bei Samsung, LG und Sony Fernsehern erwartet

Die großen TV-Hersteller Samsung Electronics, LG Electronics und Sony stehen vor einer schwierigen finanziellen Situation auf dem Weltmarkt. Laut Berichten der koreanischen Quelle The Elec haben große chinesische Display-Fabriken damit begonnen, die Preise für Flüssigkristallanzeigen (LCD) zu erhöhen, und entsprechende Benachrichtigungen wurden bereits an die globalen Marken versandt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Änderungen betreffen die Marktführer BOE, TCL CSOT und HKC. Insbesondere BOE plant, seine neue Preispolitik ab dem vierten Quartal dieses Jahres einzuführen. Andere große Akteure wie TCL CSOT und HKC haben jedoch bereits in den Herbstmonaten damit begonnen, die Kosten für bestimmte Panel-Typen zu erhöhen.

Warum steigen die Preise?

Es ist kein Zufall, dass diese Preispolitik im Herbst beginnt. August und September sind für die weltweit führenden Technologiemarken die Zeit der Vorbereitung auf die geschäftigste Verkaufssaison zum Jahresende. Genau zu diesem Zeitpunkt kaufen Unternehmen die wichtigsten Komponenten für Black Friday, Weihnachten und andere große Feiertagsverkäufe ein.

Im aktuellen Umfeld ist es für Samsung, LG und andere Hersteller schwierig, die Einkäufe drastisch zu reduzieren oder alternative Maßnahmen zu ergreifen. Der Grund ist das hohe Risiko, vor der jährlichen Spitzensaison ohne Komponenten dazustehen. Es ist zudem bemerkenswert, dass diese Situation nicht durch einen Marktengpass entstanden ist.

Die Dominanz chinesischer Hersteller auf dem Markt

Laut Daten der Analyseagentur Omdia arbeiten chinesische Fabriken nicht mit voller Kapazität, um ein Gleichgewicht zu wahren. Einige Unternehmen sind nur zu 70 Prozent ausgelastet, und die Hersteller begrenzen das Produktionsvolumen bewusst, um ein Überangebot zu vermeiden und hohe Preise zu halten.

Diese Strategie wird durch die absolute Dominanz chinesischer Unternehmen auf dem Markt ermöglicht. Omdia schätzt, dass BOE, TCL CSOT und HKC heute 70 bis 85 Prozent des Weltmarktes für große 65-, 75- und 85-Zoll-LCD-Panels kontrollieren. Im Segment der ultra-großen TV-Bildschirme nähert sich ihr Anteil fast einem Monopol.

Die Situation hat sich durch den schrittweisen Rückzug südkoreanischer Unternehmen aus diesem Markt verschärft. Insbesondere hat Samsung Display die Produktion von LCD-Panels im Jahr 2022 vollständig eingestellt. Auch LG Display hat die LCD-Produktion für Fernseher in Südkorea geschlossen und sein Werk in Guangzhou verkauft.

Infolgedessen ist die Zahl der alternativen Lieferanten stark zurückgegangen. Dies hat die Fähigkeit der chinesischen Hersteller, die Preise für Panels – eine der teuersten Komponenten von Fernsehern – zu beeinflussen, weiter ausgebaut und zukünftige Preiserhöhungen für Fertigprodukte unvermeidlich gemacht.