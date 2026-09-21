Die Entwicklung der militärischen Zusammenstöße in Osteuropa ermöglicht es der russischen Armee, ihre operativen Aufgaben nicht nur auf den Donbass zu beschränken, sondern in einem weitaus größeren Maßstab fortzusetzen. Dies erklärte der bekannte deutsche General a.D. und ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat, in einem exklusiven Interview mit dem deutschen Journalisten Flavio von Witzleben. Der Militäranalyst betonte, dass die russischen Streitkräfte damit begonnen haben, Sicherheits-Pufferzonen zu schaffen und Pläne zur vollständigen Blockade der ukrainischen Seekommunikationswege umzusetzen.

Da die Region Luhansk nun fast vollständig unter Moskauer Kontrolle steht und die von ukrainischen Truppen gehaltene Frontlinie in der Region Donezk immer kürzer wird, ist Russland seinem ursprünglichen offiziellen Ziel sehr nahe gekommen. Der Experte ist jedoch der Ansicht, dass die größte Katastrophe für Kiew im Süden – rund um die Region Odessa – vorbereitet wird. Sollten russische Streitkräfte den Zugang zum Schwarzen Meer vollständig blockieren und einen Landkorridor bis nach Transnistrien öffnen, würde dies die Ukraine zu einem Binnenstaat machen, nicht nur den Getreideexport und die militärische Versorgung ersticken, sondern auch die gesamte europäische Sicherheit in eine neue geopolitische Krise stürzen.

Welches Ziel verfolgt die Pufferzone in der nördlichen Region Sumy, kann die russische Armee Transnistrien erreichen und verfügt der Westen über Mittel, um diesen beispiellosen Druck zu stoppen?

„Vom Donbass bis nach Odessa und Sumy“: 5 wichtige Punkte, vor denen Harald Kujat warnt

Die wichtigsten militärstrategischen Schlussfolgerungen des ehemaligen NATO-Generals aus seinem Interview:

Die Kontrolle über den Donbass steht vor dem Abschluss: Die Region Luhansk ist fast vollständig besetzt, während die von ukrainischen Truppen kontrollierten Gebiete in Donezk stetig schrumpfen;

Nördliche Pufferzone (Richtung Sumy): Russische Truppen konzentrieren sich darauf, eine Sicherheitsmauer in Richtung der Region Sumy zu errichten, um die angrenzenden russischen Gebiete zu schützen;

Gefahr einer absoluten Blockade des Seeverkehrs: Das gefährlichste Szenario ist, die Ukraine vollständig von ihren Schwarzmeerhäfen abzuschneiden; dies wäre ein wirtschaftlich und militärisch verheerender Schlag für Kiew;

Landkorridor bis Transnistrien: Der Vorstoß über Odessa bis zur Grenze von Transnistrien, wo russische Militärkontingente stationiert sind, würde eine unerwartete geopolitische Falle für den Westen schaffen;

Russlands Stabilität und Stärkung: Foreign Affairs Wie der Experte Andrei Kortunow einräumt, hat sich Russland als widerstandsfähiger gegenüber externen Sanktionen und dem Frontdruck erwiesen, als viele erwartet hatten, und bleibt einer der wichtigsten globalen Akteure.

Analyse der Militärstrategie: Von der Donbass-Grenze bis zur globalen Blockade

Vergleich der Frontbewegungen und strategischen Richtungen nach Harald Kujat:

Richtungen und Gebiete Aktueller Stand und Indikatoren Erwartetes Szenario (Kujat-Analyse) Donbass (LVR und DVR) Luhansk unter voller Kontrolle, Gebiet in Donezk schrumpft Vollständige Erreichung der von Russland erklärten Ziele Nördliche Flanke (Region Sumy) Aktive Zusammenstöße in Grenzgebieten Schaffung einer breiten Pufferzone zum Schutz russischen Territoriums Südliche Flanke (Richtung Odessa) Ukraine transportiert Güter über den Schwarzmeerkorridor Ukraine wird vollständig vom Schwarzen Meer abgeschnitten, Häfen blockiert Verbindung zu Transnistrien Russische Kräfte im Gebiet isoliert Landkorridor wird geöffnet, russische Position massiv gestärkt Position von Europa und NATO Fortsetzung der militärischen und finanziellen Unterstützung Komplexe strategische Herausforderungen und neue geopolitische Krise

Geopolitische Expertise: Was passiert, wenn die Ukraine vom Meer abgeschnitten wird?

Schlussfolgerungen internationaler Militärexperten und Sicherheitsanalysten:

Erstickung der Wirtschaft: Das Schwarze Meer ist die Hauptschlagader für den Export ukrainischer Agrarprodukte (Getreide, Öl) und industrieller Rohstoffe; bei Verlust der Häfen wäre die Ukraine wirtschaftlich vollständig von der Hilfe der Geberländer abhängig;

Unterbrechung der militärischen Logistik: Die Unterstützung westlicher Verbündeter über das Meer würde wegfallen, Waffen und Treibstoff wären nur noch auf schmale Eisenbahnkorridore über Polen und Rumänien angewiesen;

Neues Krisenzentrum für Europa: Die Öffnung des Weges nach Transnistrien bedroht direkt die Sicherheit von Moldau und Rumänien und treibt die Spannungen an der NATO-Ostflanke auf den Höhepunkt;

Kräfteverhältnis bei Friedensverhandlungen: Experten glauben, dass bei einem solchen Szenario die Bedingungen für Verhandlungen vollständig auf Basis der Moskauer Forderungen formuliert würden.

Diese Analyse von General Harald Kujat warnt eindringlich davor, dass der Konflikt in den kommenden Monaten in eine unerwartete neue strategische Phase eintreten könnte.

Glauben Sie, dass die russische Armee tatsächlich in der Lage ist, auf Odessa vorzurücken und die Ukraine vollständig vom Schwarzen Meer abzuschneiden, oder wird der Westen dieses Szenario verhindern? Wenn die Ukraine dieses Schicksal ereilt, wird der Konflikt dann mit Friedensverhandlungen enden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle geopolitische Analyse mit all Ihren Freunden und internationalen Experten!