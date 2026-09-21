Die Wahl zum Oberhaupt der Tschetschenischen Republik endete wie erwartet mit einem beispiellosen und absoluten Ergebnis. Nachdem die Zentrale Wahlkommission der Russischen Föderation 100 Prozent der Protokolle ausgewertet hatte, wurde offiziell bekannt gegeben, dass der amtierende Amtsinhaber Ramsan Kadyrow mit einem Rekordergebnis von 99,85 Prozent der Stimmen einen absoluten Sieg errungen hat.

Bereits bei den ersten Berechnungen (als 99,63 Prozent der Stimmzettel ausgezählt waren) zeichnete sich dieser Vorsprung von 99,85 Prozent ab, und die Endergebnisse zeigten, dass seine Position nahezu unverändert blieb. Dieses Ergebnis von Ramsan Kadyrow, der Tschetschenien seit fast zwanzig Jahren regiert, ging als höchster Wahlrekord nicht nur in dieser Region, sondern in der gesamten Russischen Föderation in die Geschichte ein.

Was bedeutet das Ergebnis von 99,85 Prozent für das innenpolitische Klima in Tschetschenien, wie hoch war der Anteil der Konkurrenten und wie bewertet Moskau diesen absoluten Sieg?

«100 Prozent Protokolle und ein Rekord von 99,85 %»: Chronik der Wahlergebnisse

Offizielle Zahlen und entscheidende Fakten der Zentralen Wahlkommission:

100 % der Protokolle ausgezählt: Die Stimmzettel aller Wahllokale in Tschetschenien wurden vollständig verarbeitet und die Ergebnisse offiziell abgeschlossen;

Rekordergebnis — 99,85 %: Fast 100 Prozent der Wähler stimmten für den amtierenden Amtsinhaber Ramsan Kadyrow;

Stabile Dynamik: In der Zwischenphase, als 99,63 Prozent der Protokolle geprüft waren, lag Kadyrows Stimmenanteil bereits bei 99,85 Prozent und blieb bis zum Ende unverändert;

Keine Chance für Konkurrenten: Auf alle anderen Kandidaten und ungültige Stimmen entfielen lediglich 0,15 Prozent;

Vollständige Kontrolle in der Region: Diese Wahl hat erneut gezeigt, wie fest die Alleinherrschaft des Kadyrow-Teams innerhalb der Republik verankert ist.

Wahl zum Oberhaupt Tschetscheniens: Endgültige Berechnungen der Zentralen Wahlkommission

Wahlergebnisse und Phasen der Stimmenauszählung:

Indikatoren und Parameter Zwischenergebnis (99,63 % Protokolle) Endergebnis (100 % vollständig ausgezählt) Ausgezahlte Wahlprotokolle 99,63 % der Protokolle 100 % der Protokolle vollständig geprüft Stimmen für Ramsan Kadyrow 99,85 % 99,85 % (Sieg mit Rekordergebnis) Anteil aller anderen Kandidaten 0,15 % 0,15 % (Minimaler symbolischer Wert) Wahlstatus Führung Offiziell als Oberhaupt Tschetscheniens wiedergewählt Status auf föderaler Ebene Absoluter 1. Platz Höchstes Wahlergebnis in den Regionen Russlands

Politische Expertise: Was bedeutet ein Ergebnis von 99,85 Prozent?

Schlussfolgerungen internationaler Politikwissenschaftler und Analysten des postsowjetischen Raums:

Absolutes politisches Monopol: Das Ergebnis von 99,85 Prozent zeigt, dass es in Tschetschenien keinen offenen politischen Wettbewerb oder eine echte Opposition gibt und die Verwaltungs- und Sicherheitsressourcen vollständig in den Händen der amtierenden Führung liegen;

Garantie für die Beziehungen zum Kreml: Für Moskau ist das Hauptkriterium im Nordkaukasus strikte Kontrolle und Loyalität; Kadyrows Wahl mit solchen Zahlen beweist erneut, dass er eine alternativlose Figur für den Kreml ist;

Nordkaukasische Tradition: In den kaukasischen Republiken Russlands ist es zur Tradition geworden, bei Wahlen über 90 Prozent der Stimmen zu erzielen, aber die von Kadyrow erreichten 99,85 Prozent gelten selbst nach den Standards dieser Region als extrem seltenes Phänomen;

Politik der nächsten Amtszeit: Experten zufolge wird die Kadyrow-Administration nach diesem Sieg die Kontrolle über die Innenpolitik, die Sozialstruktur und die Sicherheitsbehörden Tschetscheniens weiter verschärfen.

Ramsan Kadyrows Ergebnis von 99,85 Prozent bleibt als eines der meistdiskutierten und sensationellsten Ereignisse in modernen Wahlsystemen in Erinnerung.

Glauben Sie, dass 99,85 Prozent der Stimmen für einen Kandidaten ein Zeichen für echte Einigkeit der Bevölkerung sind oder das Ergebnis fehlender Alternativen und Wettbewerb? Kann man solchen Zahlen in demokratischen Prozessen vertrauen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der sensationellen Wahlergebnisse im Kaukasus mit all Ihren Freunden und Politikinteressierten!