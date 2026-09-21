Sanktionsschlag: Die Nationalbank von Kirgisistan streicht „Zolotaya Korona“ aus dem Register

Die Situation rund um Geldüberweisungen und internationale Zahlungssysteme auf dem zentralasiatischen Finanzmarkt hat sich unter dem Druck neuer geopolitischer Beschränkungen weiter verschärft. economist.kg Unter Berufung auf offizielle Informationen der Publikation gab die Nationalbank der Kirgisischen Republik bekannt, dass sie „Zolotaya Korona“ offiziell aus dem internationalen Register der elektronischen Zahlungssysteme gestrichen und dessen Registrierungsbescheinigung annulliert hat. Die Regulierungsbehörde betonte, dass diese Entscheidung auf einem direkten Antrag des in Nowosibirsk ansässigen Betreibers, der RNKO „Platezhny Tsentr“, beruht.

Es ist erwähnenswert, dass „Zolotaya Korona“ seit dem 30. Juni 2016, also über 10 Jahre lang, im Register des Nachbarlandes tätig war. Doch nachdem „Platezhny Tsentr“ am 23. Juli dieses Jahres im Rahmen des 21. EU-Sanktionspakets gegen Russland direkt auf die schwarze Liste gesetzt wurde, führte dies innerhalb von nur zwei Monaten zum Rückzug dieses Finanzinstituts aus Kirgisistan.

Wie wird sich die Streichung von „Zolotaya Korona“ in Kirgisistan aus dem Register auf Millionen von Arbeitsmigranten und Überweisungen auswirken? Wird das Risiko von Sekundärsanktionen auch andere Banken in Zentralasien zu ähnlichen Schritten zwingen und welche Alternativen für Geldtransfers bleiben noch?

„10 Jahre Tätigkeit und Sanktionsdruck“: Die wichtigsten Details der Entscheidung

Die Entscheidung der Nationalbank von Kirgisistan und wichtige Punkte des Finanzprozesses:

Offizielle Streichung aus dem Register: Die Nationalbank von Kirgisistan hat den Status von „Zolotaya Korona“ als internationales elektronisches Zahlungssystem vollständig aufgehoben;

Antrag vom Betreiber selbst gestellt: Der Prozess der Streichung wurde auf Basis eines offiziellen Antrags des Betreibers, der RNKO „Platezhny Tsentr“ (GmbH, Nowosibirsk), eingeleitet;

10-jährige Geschichte: Das System wurde am 30. Juni 2016 in das offizielle Register Kirgisistans aufgenommen und war über viele Jahre einer der aktivsten Kanäle für Geldüberweisungen;

Auswirkungen des 21. EU-Sanktionspakets: Nachdem die Europäische Union am 23. Juli 2026 Beschränkungen gegen den Betreiber verhängt hatte, änderte sich die rechtliche Tätigkeit des Systems in der Region innerhalb von zwei Monaten;

Risiko von Sekundärsanktionen: Kirgisische Geschäftsbanken und die Regulierungsbehörde halten Abstand zu sanktionierten Betreibern, um nicht von internationalen Zahlungsnetzwerken (SWIFT, Visa, Mastercard) abgeschnitten zu werden.

Die Tätigkeit von „Zolotaya Korona“ in Kirgisistan:Analyse der Veränderungen

Status des Systems und Hauptindikatoren der eingetretenen Beschränkungen:

Kriterien und Parameter Früherer Status (2016–2026) Nach der neuen Entscheidung (September 2026) Rechtlicher Status Im Register für internationale elektronische Zahlungssysteme Aus dem Register gestrichen, Registrierung annulliert Systembetreiber RNKO „Platezhny Tsentr“ (Nowosibirsk, RF) Im 21. EU-Sanktionspaket enthalten Datum der Registrierung 30. Juni 2016 (über 10 Jahre) Auf Antrag des Betreibers eingestellt Risiko für Banken Gering (offene Transaktionen) Hohes Risiko für internationale Sekundärsanktionen Kanal für Geldüberweisungen Direkte offizielle Kanäle Umstellung auf alternative nationale und Bank-Apps

Bank- und Finanzexpertise: Was bedeuten diese Beschränkungen für die Region und Migranten?

Wichtige Schlussfolgerungen internationaler Ökonomen und Analysten im Bankensektor:

Notwendigkeit der Vermeidung von Sekundärsanktionen: Das kirgisische Bankensystem bewegt sich auf einem „schmalen Grat“, um die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten, ohne unter die Beschränkungen des westlichen Finanzsystems zu fallen; der Verbleib einer juristischen Person, die unter das 21. EU-Sanktionspaket fällt, im Register stellte ein ernstes Risiko dar;

Warnsignal für Usbekistan und die Region: Dass große Zahlungsbetreiber in Russland nacheinander auf Sanktionslisten landen, veranlasst auch die Banken in Usbekistan und Tadschikistan dazu, die Sicherheit ihrer Zahlungs-Gateways zu überdenken;

Alternativen für Migrantengelder: Die Sanktionierung von „Zolotaya Korona“ zwingt die Menschen dazu, auf direkte Kartentransfers nationaler Zahlungssysteme (z. B. direkte Überweisungen über lokale Bank-Apps) umzusteigen;

Zahlungsgebühren und Risiko des Schattenmarktes: Da offizielle und kostengünstige Systeme abnehmen, könnten die Transaktionskosten (Gebühren) steigen und inoffizielle „Hand-zu-Hand“-Bargeldvermittler aktiver werden.

Diese Entscheidung der Nationalbank von Kirgisistan hat erneut bewiesen, wie tiefgreifend geopolitische Beschränkungen das tägliche Finanzleben und den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in Zentralasien beeinflussen.

Glauben Sie, dass die Sanktionierung von „Zolotaya Korona“ Geldüberweisungen zwischen Russland und Zentralasien weiter erschweren wird? Welche Apps oder Methoden nutzen Sie derzeit für den Geldtransfer ins Ausland oder den Empfang von Geldern? Hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen und Analysen in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Finanznachricht mit Ihren Angehörigen, Arbeitsmigranten und Vertretern des Bankensektors!