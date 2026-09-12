Neftchi, eine der historischen und ruhmreichen Marken des usbekischen Fußballs aus Fergana, hebt seine internationalen Aktivitäten auf eine qualitativ neue Ebene. Im berühmten Paju National Football Center in Südkorea fand eine feierliche Veranstaltung statt, die dem Aufbau einer umfassenden Partnerschaft zwischen dem usbekischen Neftchi und dem koreanischen Paju Frontier gewidmet war. Diese Nachricht, die vom Pressedienst der Regionalverwaltung von Fergana bereitgestellt wurde, soll die Beziehungen zwischen dem usbekischen und koreanischen Fußball weiter stärken. Der Gouverneur der Region Fergana, Khayrullo Bozorov, der persönlich an der Veranstaltung teilnahm, betonte, dass Sport eine Brücke der Freundschaft sei, und würdigte die erfolgreiche Teilnahme des Amateurclubs „Neftchi Korea“, der von unseren in Korea lebenden Landsleuten gegründet wurde. Was beinhaltet diese Allianz zwischen den beiden Teams, welche Möglichkeiten eröffnen sich für junge Talente und wie erlangte das Team der Jugendlichen aus Fergana in Korea eine solche Anerkennung?

Abkommen im Paju National Football Center: Die Allianz zwischen Neftchi und Paju Frontier

Bei der Zeremonie, die an einem der wichtigsten Stützpunkte des südkoreanischen Fußballs stattfand, wurden eine Reihe wichtiger Richtungen festgelegt:

Internationaler Erfahrungsaustausch: Es wurden Partnerschaftsbeziehungen zwischen Neftchi und Paju Frontier zur Weiterbildung von Trainern, zur Entwicklung von Jugendakademien und zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch aufgebaut;

Paju — Das Herz des koreanischen Fußballs: Die Tatsache, dass die Veranstaltung im prestigeträchtigen Paju National Football Center stattfand, wo die südkoreanischen Nationalmannschaften trainieren, unterstrich das hohe Niveau und die Bedeutung des Projekts;

Fußball — Eine Kraft, die Nationen vereint: In seiner Rede betonte der Gouverneur der Region Fergana, Khayrullo Bozorov, dass Fußball nicht nur ein Sportwettbewerb sei, sondern ein unvergleichliches Instrument, das Millionen von Herzen für edle Ziele vereint und die Freundschaft zwischen den Staaten stärkt.

Wahre Hingabe in Korea: Großes Lob für das Team „Neftchi Korea“!

Bei der Zeremonie wurde die Initiative unserer Landsleute, die in der Fremde die Würde ihrer Heimat und den Namen ihres Lieblingsvereins hochhalten, besonders gewürdigt:

Einheit der Jugend aus Fergana im Ausland: In Südkorea erntete die Tatsache, dass sich junge Männer aus Fergana und dem Fergana-Tal, die dort studieren und legal arbeiten, zusammengeschlossen haben, um das Fußballteam „Neftchi Korea“ zu gründen, großen Applaus;

Würdige Teilnahme an lokalen Ligen: Dieses Team in Südkoreanimmt erfolgreich an lokalen Turnieren und Amateurwettbewerben teil und demonstriert den Geist und die Entschlossenheit des usbekischen Fußballs;

Materielle und moralische Unterstützung: Die Führung der Region Fergana merkte an, dass solche gesunden und patriotischen Initiativen junger Landsleute im Ausland in jeder Hinsicht gefördert werden.

Die Zukunft von Neftchi: Mutige Schritte in Richtung asiatischer Arenen

Diese Vereinbarung nimmt einen wichtigen Platz in der langfristigen Entwicklungsstrategie des Klubs aus Fergana ein:

Ein Weg für Akademie-Absolventen: Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den beiden Klubs wird ein direkter Weg für junge Spieler aus Fergana geebnet, in Südkorea Praktika zu absolvieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern;

Selektion und Qualität der Legionäre: Die Einführung der hohen Disziplin und der körperlichen Trainingsstandards des koreanischen Fußballs in das System von Neftchi wird die Position des Teams in der usbekischen Superliga und auf kontinentaler Ebene stärken;

Kultur- und Sportdiplomatie: Das Ziel ist es, die wirtschaftlichen, touristischen und sozialen Beziehungen zwischen den beiden Regionen durch den Fußball weiter zu vertiefen.

Unter Bewahrung der großen Traditionen seiner Geschichte hat Neftchi aus Fergana einen neuen erfolgreichen Schritt in der modernen internationalen Integration und der Zusammenführung der Jugend getan.

Glauben Sie, dass diese internationale Zusammenarbeit zwischen Neftchi und Paju Frontier junge Talente aus Fergana dazu ermutigen kann, starke Meisterschaften wie die koreanische K-League zu erreichen? Was denken Sie darüber, dass unsere Landsleute im Ausland Teams wie „Neftchi Korea“ gründen, um unseren nationalen Fußball bekannt zu machen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese erfreuliche Analyse des usbekischen Fußballs mit allen Neftchi-Fans und Fußballbegeisterten!