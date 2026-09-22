70-jährige Frau wacht einen Tag nach ihrem Tod im Sarg auf

·151·Welt
70-jährige Frau wacht einen Tag nach ihrem Tod im Sarg auf

In China wurden einen Tag nach der offiziellen Todeserklärung einer 70-jährigen Frau Lebenszeichen in einem gekühlten Sarg festgestellt. Der Vorfall löste in den sozialen Medien große Diskussionen aus.

Es stellte sich heraus, dass die Frau, die an Krebs und einer Hirnthrombose litt, für tot erklärt und in einen gekühlten Sarg gelegt worden war. Am Abend des 9. September hörte ihre Schwiegertochter jedoch ein schwaches Stöhnen aus dem Sarg.

Daraufhin wurde die Frau sofort aus dem Sarg geholt. Am 11. September sahen ihre Angehörigen, wie sie die Augen öffnete und teilweise das Bewusstsein wiedererlangte. Der Zustand der alten Dame war jedoch kritisch, und sie konnte nicht selbstständig trinken oder essen.

Die Frau, die unerwartet aufgewacht war, verstarb am selben Abend erneut. Sie wurde am 13. September beigesetzt.

Nachdem sich der Vorfall im Internet verbreitete, äußerten einige Zweifel an der Echtheit. Die Angehörigen der Verstorbenen, Anwohner und Dorfverantwortliche bestätigten den Vorfall jedoch.

Ärzte erklärten diesen Zustand als „Scheintod“ In einem solchen Fall verlangsamen sich die Körperfunktionen drastisch, und Atmung sowie Puls können extrem schwach werden. Experten betonten daher, wie wichtig es ist, bei der Feststellung des Todes strenge medizinische Kriterien einzuhalten.

Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

12-jähriger Pokémon-Blogger stirbt nach Kampf gegen Krebs12-jähriger Pokémon-Blogger stirbt nach Kampf gegen KrebsHeute, 21:253,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen3,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für AufsehenHeute, 21:0370-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg auf70-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg aufHeute, 21:02Der einfache Felsen in Trabzon, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur „Pilgerstätte“ für Fans (Video)Der einfache Felsen in Trabzon, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur „Pilgerstätte“ für Fans (Video)Heute, 20:56Muezzin der Masjid al-Haram Scheich Ibrahim al-Madani verstorbenMuezzin der Masjid al-Haram Scheich Ibrahim al-Madani verstorbenHeute, 19:58Der Stein, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur Touristenattraktion (Video)Der Stein, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur Touristenattraktion (Video)Heute, 19:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten